Вице-президент Российской академии художеств рассказал о восстановлении Нотр-Дам де Пари

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-17T13:25:09+03:00

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Поврежденный огнем Нотр-Дам де Пари будет восстановлен. Конечно, это дело не одного года, но специалисты по всему миру уже задаются таким вопросом. Российская реставрационная школа считается одной из лучших в мире. В свое время были разрушены тысячи храмов, многие из них восстановлены – этот опыт гигантский и уникальный в своем роде. Именно такие знания могут потребоваться при возведении объекта культурного наследия.

- МАРХИ обладает достаточно редкой в Европе специализированной кафедрой, которая готовит реставраторов. У нас есть очень серьезные эксперты по структурным вопросам, которые сейчас имеют особое значение. Ведь древнее строение – это особенная конструкция. До последнего времени готические соборы были неправильно интерпретированы, все опирались на расчеты XX века. Учитывалось как своды выдерживают тяжесть камня и передают эту нагрузку на специальные опоры, вынесенные наружу, — контрфорсы, через мостики, которые называются аркбутаны. А вот то, что в Средневековье все покрывалось толстым слоем особого раствора, близкого по характеристикам к бетону – не учитывалось, - комментирует газете «Известия» ректор Московского архитектурного института, вице-президент Российской академии художеств Дмитрий Швидковский.

Отечественные специалисты могли бы оказать существенную пользу французским коллегам. Пока еще соответствующий запрос в Минкульт не поступал, но эксперт уверен, что это вопрос времени.

Пожар в знаменитом Нотр-Дам де Пари вспыхнул 15 апреля. Спустя несколько часов после начала пожара в соборе Парижской Богоматери, французские следователи возбудили дело. Прокуратура Франции до сих пор не говорит, что могло стать причиной возгорания католического храма, но версия поджога далеко не приоритетная. Существует три версии случившегося (подробнее)

Публицист Эдуард Лимонов прожил в Париже почти десять лет. За эти годы он сошелся с парижскими коммунистами, вел активную общественную деятельность и в итоге получил французское гражданство. Россиянин уверен, что страдать и лишний раз драматизировать это событие не стоит. Лучше искать реальные причины произошедшего. Не стоит исключать и интерес властей Франции в этом поджоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU