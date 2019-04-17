Почему Нотр-Дам нам ближе, чем Кондопога

Вспоминая Нотр-Дам, думаю о Кондопоге. Год назад у нас сгорела уникальная деревянная церковь, но никакие мужья топ-моделей не отдавали сбережения на восстановление святыни, никакие французские граждане не приносили кровные в российское посольство. И никто не посвящал стихи, как это было на следующий день после пожара в Соборе Парижской Богоматери. Открываешь страницу - и вся лента полна поэзии, словно все поэты разом пережили всплеск Болдинской осени. И кто-то может ругаться, что их поэтические выплески напоминают историю из стихотворения Саши Черного «У поэта умерла жена». Но факт остается фактом. Взрослому человеку трудно пережить потрясение. А пожар в Соборе - потряс и, судя по откликам, так, как не потряс ни пожар в Манеже, ни пожар в Эрмитаже, ни пожар в гостинице Россия, когда голые проститутки выбрасывались из окон...

Ни, как это ни больно, в Кондопоге (кстати, по иронии судьбы в день пожара в Париже суд вынес решение по делу поджигателя в Карелии).

Почему так?

Дело не только в том, что Нотр-Дам нам ближе: лететь до него всего два часа на самолете, а не 12 на поезде. Умберто Эко в сборнике эссе «о литературе» писал о литературном бессмертии. Так верные поклонники Джойса до сих пор приезжают в Дублин, чтобы отыскать аптеку, где Блум покупал лимонное мыло. Та самая аптека существует на самом деле, и до сих пор, кстати, продает то самое мыло.

Так и святыня Нотр Дама стала частью культурного мифа, благодаря роману Виктора Гюго. Когда-то, в середине 19 века, парижские власти всерьез думали, а не снести ли им эту ветхую "пламенеющую готику". Сегодня в это невозможно поверить. Нотр-Дам стал частью нашей культуры куда больше, чем любой другой культурный объект.

Последствия пожара в Норт-Дам-де-Пари.Фото: REUTERS

"Я взвесил все и обдумал,- ну вот: он лучше Блаженного Васьки", - писал Маяковский. Наши поэты посвящали Нотр-Даму лучшие свои строки.

О тяжести ребер "святыни" писал Мандельштам, строки про химер Собора Парижской Богоматери, громадящих гримасу, мы учили в школе, когда изучали «Облако в штанах". А кто не помнит строк из растащенной на цитаты "Операции «Ы». Какой-какой матери?

Нотр-Дам не архитектурный объект, он - миф, он - часть литературы и стоит ли удивляться, что его существование подчинено лингвистическим законам. Кто не вспомнил в эти дни термин «пламенеющая готика», кто не удивился буквальности происходящего. В основе архитектуры собора лежала теория огня алхимиков. Они воспринимали огонь, как ускоритель божьего замысла: Бог немного медлит и поэтому надо помочь огнем. Потому все в соборе подчинено идее пламени, начиная от знаменитых витражей, символизирующих пятна костра, заканчивая логикой расчетов. Солнечный свет, пройдя сквозь окна, оказывается направленным на молящегося, расположенного на пересечении лучей. Бог есть свет и человек, под воздействием лучей превращается во что-то иное.

В семантике пламенеющей готики заложено пламя и потому, как ни странно пожар когда либо должен было случиться. Как символ перемен. Как ускорение божьего процесса.

- Каждый готический собор должен сгореть, - эта парадоксальная мысль принадлежит профессору Евгению Жаринову.

Умберто Эко говорил: мы живем во времена Нового средневековья. В справедливости его слов нам всем приходится убеждаться. Средневековье напоминает о себе не только пожаром в средневековом соборе. Ноосфера откликается на значимые события, объединяя их. Пожар случился в день показа первой серии восьмого сезона «Игр Престолов», самого популярного "средневекового" сериала.

В первой серии уже показали как Джон Сноу оседлал дракона. И - немедленный отклик в соцсетях: огонь вызвал Джон, не справившись с педалью газа на драконе.

Пусть лучше так, чем то, что придумывают сейчас, пытаясь свалить вину за поджог на мусульманских мигрантов, разжигая новый виток ненависти.

В конце концов, если признавать все неслучайным, то можно вспомнить основную мысль «Игры престолов», продолжающую звучать на протяжении восьми сезонов. Конфликты возникали на пустом месте и становились неизлечимыми проблемами, в которых приходится жить веками. Так никто уже не помнит из-за чего начался конфликт между домом Старков и домом Ланнистеров. Может быть, наше средневековье на то и новое, чтобы, оплакав произошедшее, мы нашли в себе разума не раскручивать новый виток ненависти и взаимных обид.

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