Новая подруга Баскова моложе его на 17 лет

О романтических отношениях 25-летней фотомодели и победительницы конкурса «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук и 42-летнего певца Николая Баскова заговорили ещё в прошлом году.

nikitchuksofi Мисс Россия 2015 София Никитчук

Правда, на тот момент Николай грозился жениться на Виктории Лопыревой, поэтому сплетни про его роман с Никитчук быстро сошли на нет.

А тут Коля снова подкинул повод для пересудов. На юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевский дворец артист явился в компании все той же модели Софии Никитчук.

Парочка на концерте ПримадонныФото: Мария РЕМИЗОВА

- София удивительно похожа на маму Николая Елену Николаевну, - отметили поклонники тенора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703840" frameborder="0"></iframe> На юбилейном концерте Аллы Пугачевой Николай Басков появился с 25-летней моделью.Мария РЕМИЗОВА

Поздравив Аллу Борисовну с аншлаговым концертом, парочка поспешила чествовать другую певицу.

Так совпало, что в день сольника Аллы Пугачевой отмечала свой 51-первый день рождения певица Валерия, с которой Николая Баскова тоже связывает многолетняя дружба.

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