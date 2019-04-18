2019-04-18T02:01:32+03:00
Звезды

Новая подруга Баскова моложе его на 17 лет

На юбилейном концерте Аллы Пугачевой Николай появился с 25-летней моделью [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Николай Басков и София НикитчукНиколай Басков и София НикитчукФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О романтических отношениях 25-летней фотомодели и победительницы конкурса «Мисс Россия 2015» Софии Никитчук и 42-летнего певца Николая Баскова заговорили ещё в прошлом году.

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Мисс Россия 2015 София Никитчук
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Правда, на тот момент Николай грозился жениться на Виктории Лопыревой, поэтому сплетни про его роман с Никитчук быстро сошли на нет.

А тут Коля снова подкинул повод для пересудов. На юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлевский дворец артист явился в компании все той же модели Софии Никитчук.

Парочка на концерте Примадонны Фото: Мария РЕМИЗОВА

Парочка на концерте ПримадонныФото: Мария РЕМИЗОВА

- София удивительно похожа на маму Николая Елену Николаевну, - отметили поклонники тенора.

На юбилейном концерте Аллы Пугачевой Николай Басков появился с 25-летней моделью.Мария РЕМИЗОВА

Поздравив Аллу Борисовну с аншлаговым концертом, парочка поспешила чествовать другую певицу.

Так совпало, что в день сольника Аллы Пугачевой отмечала свой 51-первый день рождения певица Валерия, с которой Николая Баскова тоже связывает многолетняя дружба.

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Репетиции нового шоу Аллы Пугачевой "P.S” проходили в строжайшей секретности, поэтому никто не знал, что единственной артисткой, которую Примадонна позвала выступить на своём юбилее в Кремле, станет балерина Анастасия Волочкова (подробности).

Медведева, Матвиенко и Нарышкин подпевали Пугачевой на юбилейном шоу

В вип-партере на юбилейном сольнике Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце были замечены не только звезды эстрады, но и политики. Супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Игорь Шувалов, замглавы Правительства России Ольга Голодец и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин подпевали, как старым песням звезды, так и новым (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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