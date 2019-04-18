"Тоттенхэм" выбил из Лиги Чемпионов "Манчестер Сити", проиграв 3:4

Драматично завершился ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов между лондонским "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Вторая игра, которая прошла накануне в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

У победителей дубль сделал Рахим Стерлинг (4-я и 21-я минуты), еще по мячу забили Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59). У "Тоттенхэма" дубль оформил Сон Хын Мин (7, 10), еще один гол на счету Фернандо Льоренте (73). Однако этой победы не хватило "МанСити" для выхода в следующий раунд, поскольку неделю назад лондонцы выиграли со счетом 1:0.

Наставник "МанСити" сразу после забитого гола своей команды на 93-й минуте.Фото: REUTERS

У "Манчестер Сити" был шанс для спасения, в добавленное время гол забил Рахим Стерлинг. Однако же мяч не был засчитан - после просмотра видеоповтора Джюнейт Чакыр объявил, что мяч был забит из "вне игры". И радость одних футболистов сменилась горечью и наоборот. "Тоттенхэм" впервые за 57 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

В этой игре был установлен рекорд Лиги Чемпионов - команды забили пять голов за 21 минуту. Ранее рекордным было достижение в матче между дортмундской "Боруссией" и польской "Легией". Клубы забили 5 голов за 24 минуты, а игра 2016 года завершилась победой немцев со счетом 8:4.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после игры.Фото: REUTERS

После этой игры в соцсетях клубов царило нечто невообразимое. "Тоттенхэм" запостил у себя опрос на лучшего игрока матча, где были варианты ответов: "Все", "Все", "Все", "Все". А вот "Манчестер Сити" был разочарован, затвитив эпичное: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw".

Теперь в полуфинале Лиги Чемпионов лондонский "Тоттенхэм" сыграет против амстердамского "Аякса". Голландцы ранее выбили из розыгрыша Лиги Чемпионов туринский "Ювентус", выиграв по сумме двух игр 3:2 (1:1, 2:1). Первая игра пройдет 30 апреля в Лондоне, а спустя неделю 7 мая ответный матч состоится в Амстердаме.