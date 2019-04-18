2019-04-18T08:12:57+03:00
Спорт

"Тоттенхэм" выбил из Лиги Чемпионов "Манчестер Сити", проиграв 3:4

Лондонской команде помогла победа в первой игре
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Сити" по сумме двух игр."Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Сити" по сумме двух игр.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Драматично завершился ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов между лондонским "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити". Вторая игра, которая прошла накануне в Манчестере, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

У победителей дубль сделал Рахим Стерлинг (4-я и 21-я минуты), еще по мячу забили Бернарду Силва (11) и Серхио Агуэро (59). У "Тоттенхэма" дубль оформил Сон Хын Мин (7, 10), еще один гол на счету Фернандо Льоренте (73). Однако этой победы не хватило "МанСити" для выхода в следующий раунд, поскольку неделю назад лондонцы выиграли со счетом 1:0.

Наставник "МанСити" сразу после забитого гола своей команды на 93-й минуте. Фото: REUTERS

Наставник "МанСити" сразу после забитого гола своей команды на 93-й минуте.Фото: REUTERS

У "Манчестер Сити" был шанс для спасения, в добавленное время гол забил Рахим Стерлинг. Однако же мяч не был засчитан - после просмотра видеоповтора Джюнейт Чакыр объявил, что мяч был забит из "вне игры". И радость одних футболистов сменилась горечью и наоборот. "Тоттенхэм" впервые за 57 лет вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

В этой игре был установлен рекорд Лиги Чемпионов - команды забили пять голов за 21 минуту. Ранее рекордным было достижение в матче между дортмундской "Боруссией" и польской "Легией". Клубы забили 5 голов за 24 минуты, а игра 2016 года завершилась победой немцев со счетом 8:4.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после игры. Фото: REUTERS

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после игры.Фото: REUTERS

После этой игры в соцсетях клубов царило нечто невообразимое. "Тоттенхэм" запостил у себя опрос на лучшего игрока матча, где были варианты ответов: "Все", "Все", "Все", "Все". А вот "Манчестер Сити" был разочарован, затвитив эпичное: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw".

Теперь в полуфинале Лиги Чемпионов лондонский "Тоттенхэм" сыграет против амстердамского "Аякса". Голландцы ранее выбили из розыгрыша Лиги Чемпионов туринский "Ювентус", выиграв по сумме двух игр 3:2 (1:1, 2:1). Первая игра пройдет 30 апреля в Лондоне, а спустя неделю 7 мая ответный матч состоится в Амстердаме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Барселона - Манчестер Юнайтед 16 апреля 2019 года, прямая онлайн-транслция игры с Камп-Ноу. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости 24
Порошенко потратил почти $4 млн на предвыборную кампанию во втором туре
Медведев заявил, что в России проживают 19 миллионов бедных
Более 11 тысяч человек были эвакуированы из-за лесного пожара в Китае
В России могут ввести новый экологический налог
Погода в Москве на 18 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Парламент Греции принял решение потребовать от Германии выплат за оккупацию
Танк "Армата" получил противоскользящее покрытие
Завершено последнее летное испытание обновленного ПО для Boeing 737 MAX
Мадуро: Центробанк Венесуэлы преодолеет санкции США
КНДР сообщила о тестировании тактического управляемого оружия
Президент Португалии подтвердил гражданство ФРГ погибших на Мадейре туристов
США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение
Макрон назначил спецпредставителя по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Ракета Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с площадки на Уоллопс-Айленд
В Польше загорелся американский грузовик
ФАС возбудила дело в отношении HeadHunter, Superjob и Rabota.ru
Посольство РФ в Португалии выясняет обстоятельства аварии автобуса с туристами
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
В ДТП в Португалии погибли 28 человек