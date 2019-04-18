2019-04-18T10:50:49+03:00
Звезды

Киркоров вывел в свет своих подросших детей

Алла-Виктория и Мартин побывали на концерте Аллы Пугачевой [видео]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Киркоров аплодировал каждой песне своей бывшей женыКиркоров аплодировал каждой песне своей бывшей женыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Мы едем на концерт Аллы Пугачевой! Ура! - похвастался Филипп Киркоров, опубликовав видео со своими детьми в Инстаграме.

Вместе с 7-летней Аллой-Викторией, 6-летним Мартином, 86-летним отцом Бедросом, дядей Харри и тетей Мари артист появился на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце.

Зал встретил выход артиста из-за кулис аплодисментами.

А сам Киркоров аплодировал каждой песне своей бывшей жены.

- Браво, Алла! Уставшая, но счастливая!!

Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна 10 лет! Голос, звучавший вживую 2 часа, покорял, влюблял, вдохновлял и завораживал нас! Спасибо, что ты есть!

Спасибо, что ты с нами! Была, есть и будешь, -после концерта артист опубликовал эти комплименты в адрес своей Музы под фото из гримерки Пугачевой.

Киркоров вывел в свет своих подросших детей.

Напомним: Филипп Киркоров и Алла Пугачевой были в официальном браке с 1994 по 2005 год. Свою дочь Аллу-Викторию Киркоров назвал в честь своей бывшей жены. Артист не раз отмечал, что у его дочки и Аллы Пугачевой удивительная связь. Мол, Алла Борисовна всегда очень внимательна к девочке, дарит на праздники шикарные наряды, с которыми Алла-Виктория не хочет расставаться.

- Даже спать как-то легла в платье, которое ей Алла подарила на день рождения. Настолько ей подарок понравился, - рассказывает Филипп Киркоров. - В моем сердце всегда будет жить любовь к двум женщинам - к моей маме Виктории и к «женщине, которая поет». Поэтому дочь свою я назвал Алла-Виктория.

Судя по видео, которое разметил Киркоров в своём блоге, концерт Аллы Пугачевой понравился и его сыну Мартину. Мальчик, словно заворожённый, смотрел за спектаклем великой актрисы во время номера на песню «Не делайте мне больно, господа».

Напомним: концерт Аллы Пугачевой "P.S.” прошёл при полном аншлаге в Кремлевском дворце. Это единственная сольная программа певицы, выпущенная за последние десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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