На шоу Пугачевой появилась девушка-инвалид, которой певица отдаёт свою пенсию

В вип-партере юбилейного шоу Аллы Пугачевой "P.S” зрители заметили интеллигентную даму в инвалидной коляске, которая, словно старая знакомая общалась со звёздами эстрады.

- Это та самая Екатерина, которой помогает Алла Борисовна, перечисляя девушке свою пенсию, - рассказали «КП» поклонники Примадонны. - Екатерина с детства прикована к инвалидному креслу. Она познакомилась с Аллой Борисовной много лет назад. И с тех пор Пугачева поддерживает Катю.

Пугачева давно поддерживает Екатерину, прикованную к инвалидному креслуФото: Мария РЕМИЗОВА

Напомним: когда Примадонна вышла на пенсию, сумма, которую ей начислили, удивила певицу и ее близких.

- Вы знаете, какая пенсия была у Аллы Борисовны? 2000 рублей! - рассказывал Максим Галкин. - В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой (их тираж превышает 250 миллионов. - Ред.). Государство зарабатывало бешеные деньги, а она получала ставку, которая по сравнению с сегодняшними гонорарами артистов - просто смешные деньги. И вот за ее заслуги, за то, что она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей дали пенсию в 2000 рублей! А Валерию Леонтьеву, например, поскольку в документах он был записан в должности «артист балета», начислили 8000 рублей. У них ставка выше.

Правда через несколько лет пенсию Пугачевой повысили до 17 тысяч рублей. А с прошлого года певица с учётом надбавки за звание народной артистки стала получать 47 тысяч рублей.

Примадонна со своей семьей на сценеФото: Мария РЕМИЗОВА

Но всю свою пенсию Пугачева по-прежнему тратит на благотворительность - помогает своей давней поклоннице-инвалиду.

Плюс не оставляет в беседе ветеранов сцены. Напомним: в прошлом году Алла Пугачева оказала финансовую помощь 84-летней поэтессе Карине Филипповой, которая из-за диабета лишилась обеих ног.

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