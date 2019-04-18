2019-04-18T14:04:24+03:00
Звезды

"Не могу, что со мной творится": причиной смерти Ирины Цывиной могли стать таблетки

Актриса Ольга Спиркина рассказал о состоянии подруги перед смертью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Причиной смерти звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" могло быть употребление лекарствПричиной смерти звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" могло быть употребление лекарствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актриса Ольга Спиркина, дружившая со скоропостижно скончавшейся Ириной Цывиной, рассказала о состоянии 55-летней вдовы Евгения Евстигнеева. По словам артистки, причиной смерти звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" могло быть употребление лекарств.

"Я думаю, она пила какие-то таблетки, антидепрессанты. Либо неправильно. Я боюсь что-либо комментировать", - цитирует Ольгу Спиркину РЕН ТВ.

О смерти подруги она узнала от общей подруги. "Сын позвонил, нашей общей подруги, и сказал: «Мама умерла»". Никаких подробностей смерти Спиркина привести не смогла, уточнив: "Ничего неизвестно, я тоже жду подробностей".

Актриса сообщила, что буквально за десять дней до смерти Ирина Цывина поздравляла ее с днем рождения, а потом плавно разговор перетек в минорное русло. Цывкина жаловалась на психофизическое состояние.

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Сегодня умерла Ира Цывина...
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"Она говорила: «У меня сглаз». Мы долго разговаривали 8 апреля. Она обещала выйти к новым студентам. Она говорила: «Я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия. Мне надо походить на работу, я не могу, что со мной творится. Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?». У всех у нас есть такие контакты. Я ей дала. Я ей сказала, Иришка, выходи на работу", - поведала Спиркина.

Подруги договорились встретиться и решили, что после майских праздников Ирина выйдет на актерское мастерство к новым студентам. "Ей нужно было чем-то заняться, успокоиться... переключиться. Не успели... Ужасно жаль...", - написала Спиркина в своем блоге.

А после от Цывиной пришло одно из последних смс: "Меня точно сглазили! Сначала умирает мама, потом муж, потом брат! Мне в пору бежать к какой-нибудь бабке...".

Ольга не находит себе места: "Все очень странно и очень грустно... Царствия тебе небесного, Ирочка! Ты была прекрасной подругой, добрым, светлым человеком!".

Как писал сайт kp.ru, Ирина Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля. Ей было 55 лет. Она была замужем за актером Евстигнеевым. Причина смерти неизвестна.

В последнее время женщина решала в суде имущественный конфликт. Свои права на многомиллионное наследство предъявил сын ее последнего мужа. Он претендовал на часть имущества, в том числе на недвижимость, которая, по словам Ирины, была приобретена еще в браке с Евстигнеевым-старшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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