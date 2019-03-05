Михельсон вернулся на первое место в списке российский богачей

Журнал Forbes опубликовал свой очередной ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В нем россиян оказалось чуть меньше, чем годом раньше — 98 вместо 106. Зато многие наши миллиардеры стали зажиточнее. Состояние пятерых из них исчисляется суммой свыше $20 млрд. В последний раз такое богатство у кого-то из выходцев из России Forbes обнаруживал в 2011 году (тогда это был Владимир Лисин с $24 млрд). Восемь россиян входят в список 100 богатейших людей мира.

Итак, в этом году самым-самым миллиардером среди россиян стал Леонид Михельсон (32 строчка в общемировом зачете) - основной акционер «Новатэка» и «Сибура», опять же с $24 млрд. Он, кстати, уже был признан богатейшим россиянином в 2017 году, но потом временно уступил трон металлургу Владимиру Лисину. Теперь - новая рокировка. В тройке лидеров также президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Самым же богатым человеком мира, по версии Forbes, нынче стал — второй раз подряд — владелец Amazon Джефф Безос. Его состояние достигло $131 млрд — нашим олигархам еще работать и работать. А сообща топ-10 главных миллиардера мира владеют $743,8 млрд. Это меньше, чем год назад - $744,6 млрд.

Топ-10 самых богатых людей России

1.Леонид Михельсон, председатель правления «Новатэка» (газ), основной акционер нефтехимической компании «Сибур» $24 млрд (+$6 млрд за год)

2.Владимир Лисин, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) $21,3 млрд (+$2,2 млрд)

3.Вагит Алекперов, президент «Лукойла» $20,7 млрд (+$4,3 млрд)

4.Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Северстали» $20,5 млрд (+$1,8 млрд)

5.Геннадий Тимченко, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» $20,1 млрд (+$4,1 млрд)

6.Владимир Потанин, президент «Норильского никеля» $18,1 млрд (+$2,2 млрд)

7.Михаил Фридман, глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» и член совета директоров LetterOne (международный инвестиционный бизнес) $15 млрд (-$100 млн)

8.Андрей Мельниченко, член совета директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» $13,8 млрд (-$1,7 млрд)

9.Алишер Усманов, основной акционер USM Holdings (компания, управляющая активами от металлургии до телекоммуникаций) $12,6 млрд (+$100 млн)

10.Роман Абрамович, основной владелец Millhouse (инвестиционная компания) $12,4 млрд (+$1,6 млрд)

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