Ирина Цывина умерла во сне

Актриса Ирина Цывина, которую обнаружил мертвой в своей квартире ее сын, умерла во сне. Как сообщил Станислав Садальский, все произошло ночью.

"Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина. Совсем недавно у себя на страницах она прощалась с Сергеем Юрским, Юлей Началовой, Лешей Булдаковым, а вот теперь не стало и ее. Скорбная весенняя очередь пополнилась еще одной душой", - написал в своем блоге Станислав Садальский.

Актер опечален известием о смерти подруги. "Господи, прими ее с миром. Царствие тебе небесное, прости и прощай", - только и смог добавить Садальский.

stassadal Сегодня ночью во сне умерла Ира Цывина...

За десять дней до смерти Ирина Цывина жаловалась руководителю Школы телевидения "Останкино ТВ" Ольге Спиркиной на свое депрессивное состояние. Она просила у подруги номера телефонов гадалок.

"Она говорила: «У меня сглаз... Я не могу дома сидеть, у меня такая депрессия. Мне надо походить на работу, я не могу, что со мной творится. Есть у тебя какая-то бабка, нумерологи, астрологи?", - поведала Спиркина.

А после от Цывиной пришло одно из последних смс: "Меня точно сглазили! Сначала умирает мама, потом муж, потом брат! Мне в пору бежать к какой-нибудь бабке...".

tsyvinairina Ирина Цывина в последнее время много ездила по монастырям

Спиркина также отметила, что вдова Евгения Евстигнеева употребляла антидепрессанты. По словам актрисы, они могли стать причиной смерти Цывиной.

Как писал сайт kp.ru, Ирина Цывина скоропостижно скончалась 18 апреля. Ей было 55 лет. Она была последней женой актера Евгения Евстигнеева. Причина смерти знаменитости неизвестна. В последнее время женщина решала в суде имущественный конфликт.

Спиркина отметила, что вдова Евгения Евстигнеева употребляла антидепрессанты, которые и могли стать причиной ее смерти.