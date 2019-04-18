Последнее SMS Ирины Цывиной: «Я хочу лежать в гробу красивой»

В Москве умерла заслуженная артистка России Ирина Цывина. О смерти сообщил ее 24-летний сын Евгений. Он нашел безжизненное тело матери в квартире. Актрисе было 55 лет.

Несмотря на то, что после смерти ее второго мужа народного артиста России она снова успела дважды выйти замуж и потерять последнего супруга, актрису продолжали называть вдовой Евгения Евстигнеева.

Одной из ее подруг была актриса Ольга Спиркина, директор школы телевидения «Останкино ТВ». Ирина Цывина читала лекции для студентов. Ольга рассказала «КП» о последних днях жизни артистки.

olga__spirkina Ольга Спиркина

- Буквально недавно мы с ней общались, - говорит актриса. - 8 апреля у меня был день рождения, мы с ней очень долго разговаривали, а 12 апреля она мне позвонила договориться о выходе на лекции к новым студентам. Сказала: «Олька, все не могу больше! Надо мне выходить из дома, надо возвращаться к студентам. Они меня заряжают позитивом, мне так с ними хорошо». Мы договорились, что она выходит 15 мая, возьмет новую группу актерского мастерства.

- Никто не может понять, что произошло, все молчат: сын, помощники, директора…

- В том то все и дело, что никто ничего не говорит. Я жду информацию от сына, который нам, подругам, потом все сообщит. Пока ничего не сообщает. Я не понимаю, что там. Возможно, что остановка сердца. Как она мне рассказывала: «У меня депрессия, я на нервяке». Ей прописали успокоительные.

- Это связано с судом с пасынком, который недавно закончился?

- Да, конечно, ее подкосил этот судебный процесс, раздел имущества. Он продолжаться год. Она ужасно все это переживала. И потом она все-таки не совсем боец, она очень мягкий человек. Ей было тяжело держать удар. Она не из тех женщин, которые мужественно держат удар. Это ее очень подкосило, очень!

- Но на суде все закончилось тем, что она лишилась всего одной из 4 квартир, не так и плохо?

- В том-то все и дело. Она думала, что там совсем будет катастрофа. А закончилось все прилично. Дом Евстигнеевский ей оставили, квартиры ей оставили. По большому счету она не сильно пострадала. Но все же это нервное перенапряжение. А чтобы выдерживать, должен быть сильный характер. Она не из тех. У нее не такая сильная психика. Она и выпивать начала, и таблетки начала принимать. Как раз сын ушел в армию, дочь далеко и она одна осталась. Она мне говорила: «Мне нужен какой-то мужик рядом, какая-то опора, чтобы кто-то направил, поддержал». Ее всегда в этом смысле мужчины холили, лелеяли. И вот когда ей не 20, не 30 и даже не 40, она остается она. У нее сначала мама умирает, потом муж умирает, вслед за ним брат умирает… А потом суд.

- Ее нашел сын. Он только вернулся из армии?

tsyvinairina У нас с сыном сегодня большой праздник - демобилизация!

- Когда точно не знаю. Мне сегодня утром наша общая подруга сообщила, что позвонил сын и сказал, что Ира умерла. Сказал, что он сейчас чуть-чуть поспит и расскажет. И пропал. Я тоже жду результат из морга, чтобы узнать, что произошло.

- Буквально три дня назад она выкладывала фото, на котором она отмечает день рождения своего директора. Рядом ее последний возлюбленный актер Денис Сердюков.

tsyvinairina Сегодня у моего директора Ирины Цветковой @vasilissavasa день Рождения.

- Какой он возлюбленный? Я вас умоляю! Поначалу ей действительно голову вскружило. А потом она сама сказала: «Да нет, я в очередной раз ошиблась». И они перешли на приятельские отношения.

- Ей было всего 55 лет — в наше время совсем не возраст.

- Да это смешно. Это не возраст. Более того, она как раз хвалилась и рассказывала мне, как похудела и как татуировку сделала на животе. Говорила мне: «Олька, я тебе советую, дам тебе этого тату-мастера. У меня после родов с возрастом все равно дряблая кожа на животе, но я похудела и сама от себя балдею, так здорово! У меня такая фигура хорошая! И татуировка все закрывает. Я сама себе нравлюсь!». Я отвечаю: «Ну ты смелая», а она: «Ну а что делать? Жизнь одна. Хочу лежать в гробу красивая». Я, конечно, ей написала: «Ты что с ума сошла, какие гробы?».

Напомним, в феврале 2017 года умер последний муж Ирины Цывиной Александр Благонравов. Артистка была замужем за Евгением Евстигнеевым с 1986 года до его смерти в 1992 году. Затем вышла замуж за американца русского происхождением Георгия Пусепа. От второго брака у артистки двое детей: дочь Зиновия (ей 21 год) осталась с отцом за границей, сын Евгений— с матерью. Сына, названного в честь Евгения Евстигнеева, усыновил последний муж актрисы Александр Благонравов. Был у Цывиной и пасынок — сын Благонравова от прежних отношений Александр (в их семье всех мужчин зовут Александрами, - ред.). И вот этот самый Александр Благонравов-младший и отсудил у мачехи одну из четырех квартир. Сам суд стал шоком для Ирины Цывиной. Актриса полгода заявляла прессе, что ее хотят оставить на улице. Но по закону все, что нажито в браке, делится в равных долях между супругами, поэтому сын последнего мужа Ирины Цывиной законно претендовал часть из этой половины.

У 55-летней актрисы было три квартиры в центре Москвы, одна ипотечная на севере столицы и дом с участком в Подмосковье (земля досталась от Евгения Евстигнеева, - ред.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не могу, что со мной творится": причиной смерти Ирины Цывиной могли стать таблетки

Актриса Ольга Спиркина, дружившая со скоропостижно скончавшейся Ириной Цывиной, рассказала о состоянии 55-летней вдовы Евгения Евстигнеева. По словам артистки, причиной смерти звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" могло быть употребление лекарств (подробности)