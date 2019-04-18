Последние дни жизни Ирина Цывина провела с возлюбленным

Смерть Ирины Цывиной стала громом среди ясного неба для ее родных и друзей. Беды ничто не предвещало. Последние полтора года актриса обрела женское счастье с актером Денисом Сердюковым. Они не расставались ни на минуту - такая страсть была между ними.

За несколько дней до смерти 55-летняя Ирина Цывина вместе со своим нынешним возлюбленным Денисом Сердюковым участвовала в съемках передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Передача даже не успела выйти в эфир.

А последнее фото Цывиной датируется 15 апреля. "Сегодня у моего директора Ирины Цветковой День рождения. От всей души поздравляю эту прекрасную женщину. Отмечали у меня дома, чему я очень рада! Счастья тебе, Ирочка! ", - подписала трогательный снимок Ирина. На фото актриса сидит в окружении подружек. А рядом - ее любимый мужчина Денис Сердюков.

tsyvinairina Ирина Цывина была неразлучна с Денисом Сердюковым

В ответ на теплые слова именинница написала: "Ирочка, моя дорогая, спасибо тебе и Денису за прекрасный прием".

Ирина сблизилась с Денисом полтора года назад на одном из кинофестивалей. Актер, сыгравший хоккеиста Александра Мальцева в фильме "Легенда №17", был на шесть лет младше Цывиной.

den_serdyukov Актер Денис Сердюков был младше Ирины Цывиной на шесть лет

Сначала она отнекивалась от связи с молодым артистом. Однако новая любовь накрыла Ирину с головой. Разница в возрасте эффектную актрису ничуть не смущала. Тем более что Денис окружил Цывину заботой и вниманием.

На момент знакомства с Сердюковым у Ирины Цывиной было двое детей - 24-летний сын Евгений и 21-летняя дочь Зина. Однако актриса так увлеклась Денисом, что мечтала родить молодому любовнику двойню.

Но мечтам не суждено было исполниться. Беременная актриса потеряла детей и погрузилась в глубокую депрессию. Выход из тяжелого психологического состояния она нашла для себя в храме. В церковь Ирина ходила вместе с Денисом.

den_serdyukov Открытие фестиваля театра и кино "Амурская Осень". Блистательная Ирина Цывина...

В одном из ток-шоу Цывина признавалась, что настолько доверяет Сердюкову, что даже оформила на него генеральную доверенность. Актер мог представлять все ее интересы в судах, да и где угодно. Он мог распоряжаться всем ее имуществом.

Идиллию в отношениях Цывиной и Сердюкова нарушали судебные разбирательства актрисы с сыном ее последнего мужа Александра Благонравова. Александр Благонравов-младший претендует на часть имущества, принадлежащего Ирине.

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Напомним, в феврале 2017 года умер последний муж Ирины Цывиной - Александр Благонравов. Артистка была замужем за Евгением Евстигнеевым, затем нашла утешение у американца русского происхождением Георгия Пусепа. После развода с ним через несколько лет сыграла свадьбу и венчалась с бизнесменом Александром Благонравовым. От брака с американцем у артистки двое детей: дочь осталась жить с отцом в США, а сын - с матерью. Сына Евгения (названного в честь Евгения Евстигнеева - прим. ред.) усыновил последний муж актрисы Александр Благонравов, у которого от прежних отношений есть старший сын Александр. И вот этот самый Александр Благонравов-младший спустя полгода после смерти отца через суд заявил свои права на наследство.

Это стало шоком для Ирины Цывиной. Делили все, что есть у 54-летней актрисы, - три квартиры в центре Москвы, одна ипотечная на севере столицы и дом с участком в Подмосковье (земля досталась от Евгения Евстигнеева - прим. ред.). Имущество, по словам адвоката Цывиной, грубо оценивается в 45 миллионов рублей.