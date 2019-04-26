На Юле продадут монету Машкова и платье Бортич из «Миллиарда»

Сервис объявлений Юла совместно с кинокомпанией «Централ Партнершип» проведет благотворительную акцию, в рамках которой на Юле можно будет купить реквизит из фильма «Миллиард», который вышел в на экраны в кинотеатрах 18 апреля. Вырученные от продажи товаров деньги будут переданы в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Реквизит из фильма "Миллиард" будет выставлен на сервисе объявлений "Юла"

В уникальную подборку вещей из фильма «Миллиард» вошла монета главного героя картины, которого сыграл Владимир Машков. Она стала важным символом сюжета «Миллиарда»: герой не выпускал ее из рук на протяжении всего фильма. Стоимость точной копии «Свободы с распущенными волосами» - 3 тысячи рублей.

Монета главного героя фильма "Миллиард", которую он держит в руках на протяжении всей картины

Владимир Машков в роли банкира Матвея с заветной монетой в руке

Кроме того, на Юле можно приобрести очки Владимира Машкова (12 тысяч рублей), футболку Гелы Месхи (3 тысячи рублей), джинсы (3 тысячи рублей) и платье Александры Бортич (5 тысяч рублей), переговорные рации (3 тысячи рублей), «химический чемоданчик» (6 тысяч рублей), костюмы химзащиты Павла Чинарева, Григория Калинина и Александры Бортич (по 1 тысячи рублей), бутафорские номерные знаки (по 3 тысячи рублей), а также оригинальные плакаты фильма с автографами актёров (2 тысячи рублей).

В этом платье Александра Бортич снялась в одной из ключевых сценах фильма "Миллиард".

Алкусандра Бортич в полосатом платье в роли дочери банкира Матвея

Самым дорогим по стоимости реквизитом из фильма (после очков Машкова) станет ноутбук Фёдора Бавтрикова, который сыграл хакера Колю, одного из сыновей главного героя. В фильме Коля работает именно на этом ноутбуке, цена которого на Юле составит 10 тысяч рублей.

Ноутбук хакера Коли стал самым дорогостоящим реквизитом из фильма "Миллиардер", выставленным на продажу

Фёдор Бавтриков в роли хакера Коли - внебрачного сына банкира Матвея.

Реквизит из «Миллиарда» можно будет купить с оплатой по карте и доставкой по России. На все товары предоставляются сертификаты соответствия от кинокомпании «Централ Партнершип», подтверждающие подлинность реквизита. Ранее на сервисе объявлений уже продавался реквизит из фильмов «Матильда» и «Ёлки».

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что отечественный комедийный боевик "Миллиард" за первый уикенд стал лидером кинопроката в России. За два дня картина собрала 175,8 млн рублей.

Миллиард - Официальный трейлер (HD).В кино с 18 апреля!

Сюжет картины рассказывает историю жизни банкира Матвея, который, дабы не оставлять свое имущество незаконнорожденным наследникам, переписывает его на делового партнера. Однако тот неожиданно умирает. Теперь Матвею придется ограбить собственный банк, чтобы вернуть свой бизнес. Но сделать это в одиночку фактически невозможно, поэтому он решает попросить помощи у своих уже взрослых незаконнорожденных детей. Такое сотрудничество становится настоящим испытанием и для детей, которые росли без отца, и для Матвея, который до последнего не хотел иметь с ними никаких дел.