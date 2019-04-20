"Шоу, а не дебаты": Леонид Кравчук высказался о споре кандидатов в президенты Украины

Леонид Кравчук, первый президент Украины в эфире Радио "КП" поделился впечатлением от предвыборных дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые прошли на стадионе «Олимпийский» в Киеве. По его словам, украинский народ увидел скорее шоу, нежели глубокие аналитические дебаты.

- На мой взгляд, Зеленский смог задать Порошенко те вопросы, которые хотел. И Порошенко не смог или не захотел на них ответить. Порошенко, скорее, не задавал вопросы, а обвинял Зеленского в том, что он где-то не так высказался, что-то не так сделал. Хотя тот давал ответы обоснованные, со ссылками на исторические факты, что такого не было, что эти обвинения не имеют под собой реальной основы, - поделился экс-президент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704284" frameborder="0"></iframe> Зеленский - Порошенко: "Как вы спите по ночам?".

Леонид Кравчук также пояснил, как актеру Зеленскому удалось получить такую серьезную поддержку народа.

- Украина сейчас устала от политиков, которые 28 лет не могут организовать жизнь так, чтобы страна шла по пути демократии, благополучия к миру и не допускала того масштаба коррупции, который есть. Народ устал. И народ считает, что необходимо начать новую страницу в жизни, - рассказал Кравчук.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

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