Водяной кролик-убийца помешал Джимми Картеру избраться на второй срок

История о «мёртвых утках в Солсбери», после известия о которых президент США Дональд Трамп ввёл против России санкции за «химатаку» в этом английском городке, оказалась уткой. (Напомним, речь о загадочном отравлении международного шпиона Сергея Скрипаля в 4 марта 2018 года, в чём Запад огульно обвинил Москву).

Впрочем, это далеко не первый раз, когда милые птички или зверюшки становятся инструментом для медиа-провокаций. Вместе с кандидатом исторических наук, американистом Ярославом Левиным, «Комсомолка» вспоминает самый известный случай такого рода — атаку водяного кролика-убийцы на президента США Джимми Картера ровно 40 лет назад.

Вы уже спрашиваете: «Э-э… что?!» Рассказываем с начала.

20 апреля 1979 года. Первая четырёхлетка президента-«демократа» Джимми Картера перевалила за экватор, пора всерьёз задуматься о новом сроке (формально избиркампания начинается позже, но все всё понимают). Накануне новых политических баталий хозяин Белого дома решает передохнуть — отправляется на пасхальные каникулы в родной штат Джорджия. Где (гусары, молчать!) идёт на рыбалку.

Времена простые, агенты Секретной службы охраняют лидера нации по минимуму, он один в маленькой лодке с удочкой. Вокруг лесок, поют птички, мирно журчит вода. И тут возникает НЕЧТО.

Сам 55-летний (на тот момент) политик описывает инцидент так:

— Мою лодку, словно охотничья собака, стал преследовать кролик. Когда он подплывал совсем близко, я брызгал в него водой лопастью весла.

По словам президента, огромное (по сравнению с обычными серенькими зайчишками) существо явно представляло угрозу, шипело и скрежетало зубами, выпрыгивало из воды, пытаясь забраться в лодку.

Ровно 40 лет произошло самое нелепое событие за всю историю американской политики. Фото: Jimmy Carter Library.

Вернувшись домой, президент делится ужасом с приближёнными.

Одни мягко напоминают шефу, что кролики:

а) не плавают;

б) не нападают на человека.

Другие, включая его пресс-секретаря Джоди Пауэлла, понимающе переглядываются. История отношений с непознаваемым у Картера весьма богатая — ранее он утверждал, что в 1969 году в той же Джорджии наблюдал «яркое, как луна, НЛО».

(Позже американские конспирологи увяжут одно с другим, предположив, что Картера атаковала чупакабра — мифическое инопланетное существо, согласно фольклору, убивающее скот на юге США и в Мексике).

Август того же года.

Пресс-секретарь Белого Дома Джоди Паэулл заваливается в барчик с журналистами президентского пула. Пьют, по одной версии, чай; по другой — что покрепче. Кто сказал «тайные указания и давление на прессу»? Просто собралась джентльмены закрытым клубом поговорить о политике.

— А прикиньте, что у нас как-то было… Рыбалка… Президент… Водяной кролик-убийца… Только это — ну вы поняли — не под запись! — надо полагать, одна из реплик Пауэлла звучала примерно так.

А через пару дней газета Washington Post (близка к противникам Джимми — республиканцам) выходит с убийственной передовицей. О той самой атаке кролика-убийцы на лидера «величайшей на земле страны».

Другие журналисты подхватывают историю, мягко намекая: наш-то умом тронулся.

Выясняется, что неотступно сопровождавший его личный фотограф смог заснять тот инцидент. Правда, фотограф был далеко, на берегу, и качество «фотодоказательства» — примерно как на изображениях лох-несского чудовища и снежного человека.

Ученые, исследовав плёнку, утверждают, что это так называемый болотный, или водяной кролик. Каковой действительно может плавать, особенно по весне с голодухи. А нападал он на президента или нет? Так по фото не ясно. Может, бешеный был. А может, любителю НЛО Джимми Картеру опять что-нибудь прибластилось.

Историю продолжают раздувать медиа. На Джимми обрушиваются карикатуры, фельетоны и сценки комиков-пародистов.

ИТОГО

Через два года на выборах Картер проиграет. Не из-за «инцидента на рыбалке», конечно — ему припомнят безработицу и инфляцию на фоне роста нефтяных цен, а также «чрезмерные уступки Советскому союзу» (ну-ка ты — подписал с Брежневым соглашение о сокращении ядерных вооружений).

Но «речной инцидент» его репутацию, конечно, подмочил. Мол, с кроликом-убийцей не сладил — что уж о «коварной Москве» говорить.

В итоге благодаря грамотной медиа-кампании «голубя» Картера сменил «ястреб» и оголтелый антисоветчик (а также кумир нынешнего президента Трампа) — Рональд Рейган. Но это уже другая история.