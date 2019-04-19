Трамп повелся на «утку» о мертвых утках в Солсбери

На днях в американской прессе появилось расследование: Дональд Трамп не хотел высылать из США российских дипломатов из-за отравления в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля. Он посчитал тот инцидент частью шпионских игр, да и вообще поддержал идею наказывать предателей родины. Но будущая глава ЦРУ Джина Хэспел убедила его, что нужно принимать жесткие меры в отношении России. Она заявила президенту, что не только отец и дочь Скрипали пострадали. В доказательство своим словам Хэспел показала снимки несчастных детей в больницах и мертвых уток, которые, мол, тоже пострадали от боевого газа. По ее версии, гибель птиц случилась из-за неосторожного обращения с ядом двух российских разведчиков, которые предположительно и совершили нападение на Скрипалей. Эти фотографии, как настаивали американские СМИ, передали Хэспел представители британского правительства. Но так ли это?

Сейчас англичане все опровергают. Об этом пишет британская газета Guardian, ссылаясь на источник в Управлении здравоохранения в графстве Уилтшир.

После инцидента в Солсбери были отравлены только три человека - Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли. Спустя пару месяцев появились еще двое пострадавших - британцы Джо Стерджесс и Чарли Роули. Но они отравились в Эймсбери (город в 13 км от Солсбери), где нашли флакон с ядом, замаскированный под духи.

Рассказы о массовой гибели птиц в Солсбери - спекуляция чистой воды. В то время в городе действительно были найдено несколько трупов уток, медэксперты провели вскрытие и ни в одной не было обнаружено следов яда.

- Не было никаких других жертв, кроме тех, о которых было сообщено сразу. Ни один ребенок не пострадал - не заболел и не умер, - говорит глава управления по здравоохранению в Совете графства Уилтшир Трейси Дашкевич.

Эти слова подтвердили и в районной больнице Солсбери, напомнив, что некоторые родители, обеспокоенные отравлением Скрипалей, привозили своих детей на осмотр в медучреждения.

- Похожая история с Трампом случилась, в апреле прошлого года. Тогда дочь Трампа Иванка показала отцу фото с детьми, пострадавшими из-за химатаки в сирийском городе Думе, - говорит политолог Виктор Олевич. - Тогда Трамп принял решение об ударе по сирийским правительственным позициям. Правда, потом британские журналисты сообщили, что никакой химатаки в реальности не было, все фото с раненными детьми - инсценировка. Нынешняя история развивается по тому же сценарию. Хотя я думаю, что фото - это просто красивое пиар-прикрытие продуманного жестокого удара по России и ее независимой политике.