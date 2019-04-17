Трамп высылал российских дипломатов из-за фото мертвых птиц

Похоже, Дональд Трамп оказался президентом, который легко поддается чужому влиянию. Американское издание New York Times опубликовало материал, где рассказало, как будущая глава ЦРУ Джина Хэспел смогла убедить Трампа принять жесткие меры в отношении России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В марте прошлого года сразу после инцидента в Солсбери в Белом доме собрались руководители американского разведсообщества. Обсуждали какой будет реакция США на «дело Скрипалей». Великобритания в тот момент настаивала на высылке дипломатов, но Трамп отнесся к этому скептически. По словам источников, он назвал отравление Скрипаля частью шпионских игр и даже посчитал правильным наказывать предателей. Но переубедить американского лидера смогла тогда еще заместитель директора ЦРУ. Хэспел заявила, что Скрипаль и его дочь были не единственными пострадавшими — от боевого отравляющего газа пострадали дети и даже погибли птицы. Свои слова она подкрепила некими фотографиями, которые ей передали британские власти.

После изучения снимков Трамп все-таки согласился на высылку российских дипломатов. В итоге на родину были отправлены 60 сотрудников дипмиссии.

Но на этом история не закончилась. Когда американский президент узнал, что США выслали больше всех российских дипломатов, а Франция и Германия — всего по четыре человека, то был крайне возмущен. Трамп не стеснялся в выражениях, и якобы устроил в Белом доме настоящий скандал.

Это уже далеко не первый случай, когда показанные фотографии или видео убеждают американского лидера сильнее, чем реальные факты. Так в апреле прошло года шокированный кадрами химической атаки в сирийском городе Дума Трамп принял решение нанести массированный удар по авиабазам ВВС Сирии. Президент был убежден, что ответственность за этот инцидент лежит на правительственных войсках. Как сообщали американские СМИ, тогда на решение Трампа повлияла его дочь Иванка.

- Когда Трамп пришел к власти, единственный орган, который присягнул ему, был Пентагон, - говорит «КП» политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков. - А все 17 спецслужб работали исключительно против него. Большинство генералов и руководителей спецслужб были ставленниками Обамы и демократов. Невозможно в одночасье заменить всех. Отсюда и пошли слухи, что Трамп - не самостоятельный, находится под влиянием семьи и «серого кардинала» — главы ЦРУ. Якобы они диктуют ему свою волю. Но к этому нужно относиться со скепсисом. Истина заключается в том, что Трамп всегда действует самостоятельно, если он чего-то не знает — он спрашивает. Всем политическим игрокам, особенно демократам, нужно показать к выборам 2020 года, что Трамп — это богатый глупый Гомер Симпсон, который стал случайно президентом США. Поэтому демократам очень не нравится глава ЦРУ Хэспел. Ей создали образ фашистского карателя. В то же время, нельзя забывать, что у нее очень хорошие связи с нынешним генералитетом, и ЦРУ сейчас единственная спецслужба, которая подверглась реформированию, и стала более-менее лояльна Трампу.

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