В столичном баре подрались пять сотрудников полиции

Пока вся страна смотрит судебный сериал «Кокорин-Мамаев», блюстители правопорядка тоже не дают скучать. И на этот раз они оказались в одной команде со скандальными футболистами.

А именно - устроили массовую драку в одном из питейных заведений на улице Борисовские Пруды (Южный административный округ).

Были они не по форме, одеты в гражданское, - рассказали «КП» в Главном управлении МВД России по городу Москве. - Ну и, как это бывает, во время застолья возник конфликт. Сейчас в их отношении проводится проверка. Ее результаты пока неизвестны. А вот руководителей этих сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Видимо, так положено. Наказывать начальников, чьи подчиненные нашкодили.

Из каких они подразделений, в полиции не говорят. Но из разных.

Также есть информация, что участники потасовки были пьяными. И одного из них пришлось отвезти в больницу. Другие полицейские также получили ссадины и синяки.

По некоторым данным, эти пятеро сидели в двух разных компаниях. И одной не понравилось, что вторая шумит.