2019-04-20T17:18:13+03:00
Происшествия

В столичном баре подрались пять сотрудников полиции

Об этом «Комсомолке» рассказали в главке МВД
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments26
Сотрудники полиции устроили массовую драку в одном из питейных заведений на улице Борисовские ПрудыСотрудники полиции устроили массовую драку в одном из питейных заведений на улице Борисовские ПрудыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пока вся страна смотрит судебный сериал «Кокорин-Мамаев», блюстители правопорядка тоже не дают скучать. И на этот раз они оказались в одной команде со скандальными футболистами.

А именно - устроили массовую драку в одном из питейных заведений на улице Борисовские Пруды (Южный административный округ).

Были они не по форме, одеты в гражданское, - рассказали «КП» в Главном управлении МВД России по городу Москве. - Ну и, как это бывает, во время застолья возник конфликт. Сейчас в их отношении проводится проверка. Ее результаты пока неизвестны. А вот руководителей этих сотрудников привлекут к дисциплинарной ответственности.

Видимо, так положено. Наказывать начальников, чьи подчиненные нашкодили.

Из каких они подразделений, в полиции не говорят. Но из разных.

Также есть информация, что участники потасовки были пьяными. И одного из них пришлось отвезти в больницу. Другие полицейские также получили ссадины и синяки.

По некоторым данным, эти пятеро сидели в двух разных компаниях. И одной не понравилось, что вторая шумит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери русская икона не пострадала во время пожара
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса
На северо-западе Москвы мужчина ранил двух подростков
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
Протестующие «желтые жилеты» в Париже начали поджигать машины
Жена Зеленского попала в базу сайта «Миротворец»
Депутат Госдумы назвал версию попадания 9,5 тонн кокаина на сухогруз с россиянами
В ГИБДД рассказали об изменениях в теоретическом экзамене на водительские права
Роман Зобнин считает себя подходящим для АПЛ и Бундеслиги
200-килограммовый авиапассажир, ругавший стюардесс, умер от неизвестной болезни
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих "желтых жилетов"
Лукашенко: Россия - оплот суверенитета Белоруссии
Стало известно об израильской ракете, "перехитрившей" С-300
В Сети появилось видео раздачи денег сторонникам Порошенко у "Олимпийского"
В Кабуле у здания одного из министерств прогремел взрыв
Аваков сравнил ситуацию на Украине в преддверии выборов с "Игрой престолов"
В штабе Зеленского прокомментировали слова о повстанцах в ДНР и ЛНР