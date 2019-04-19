VAR в жизни Кокорина и Мамаева: в суде смотрели видеоповторы драки

В футболе в последние года появился VAR - видеопомощник арбитра. Если во время футбольного матча непонятно, по правилам был забит гол или нет, судья бежит к кромке поля и там в замедленных видеоповторах смотрит, было ли нарушение? Рукой ли коснулся футболист мяча, отправляя его в ворота? Фолил ли кто из других игроков в это время? Вряд ли Александр Кокорин и Павел Мамаев подозревали, что практически тот же VAR будет определять, сидеть им в тюрьме или нет.

Что все-таки было на видео?

В суде стали смотреть видео. Подробно и с остановками на каждом интересном кадре. В четверг вечером прокурор достала записи с камер наблюдений клуба «Эгоист» и с видеорегистратора «Мерседеса», чей водитель Виталий Соловчук попал под раздачу. Смотрели все вместе - судья, обвинитель, адвокаты, родственники, журналисты... И каждый опасный момент кто-то из них громко комментировал из зала.

Конфликт возле машины заснят с трех камер. Видео с камеры установленной на двери клуба «Эгоист». Оно без звука. Но на ней виден белый внедорожник «Мерседес», фары у него включаются и из машины выходит водитель Соловчук. К нему подходят Кокорин и Мамаев, разговаривают, через какое-то время Мамаев берет за шею водителя, вскоре тот вскидывает руку, и похоже, что бьет футболиста, тот отлетает на метр-полтора, пытается ответить Потом Соловчук разворачивается и бежит, Мамаев, размахивая кулаками - за ним.

Это ключевой эпизод всего дела! Соловчук действительно ударил первым? Если так, то адвокатам будет намного проще. Но у обвинителя другое мнение, она яростно бьется с защитниками.

Все смотрят в замедленном повторе. Потом еще раз. Потом еще и еще. Эта доля секунды, возможно, решает сидеть Мамаеву или нет.

- Вот же удар! - кричит отчим Мамаева из зала. Он в это время самый активный. Постоянно комментирует происходящее на видео.

- Не бьет, а отталкивает! - настаивает прокурор

- Кого вы хотите переубедить? Прокурора? Которая хочет доказать обратное? - вступает в разговор адвокат Кокорина Стукалова.

«Уйди, Киря»

Другое видео, с другого ракурса. Теперь уже со звуком. Много мата.

- Почему ты сказал, что Кокорин петух? - видимом голос Мамаева.

Соловчук что-то отвечает, но не слышно что. Подобравшийся близко к телевизору адвокат Кокорина-младшего считает, что водитель ответил «Это мое личное мнение!».

Следующая запись с видеорегистратора уже после того, как компания после потасовки на улице вернулась к машине. Там опять про «петухов».

Вряд ли Александр Кокорин подозревал, что практически тот же VAR будет определять, сидеть ему в тюрьме или нетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ты понял, да, брат?

- Да, все понял.

Раздаются глухие удары. Но это бью не Солвочука, а его «Мерседес». И он кричит:

- Это не моя машина! Умоляю, не надо!

- На колени, на колени!

- Никаких коленей!

- Просто ты можешь сказать, какого *** ты говорил, что мы петухи? Лично тебе что мы сделали?

- Ничего.

- А какого *** ты сказал, что мы петухи? Братан, какого ***? Я клянусь матерью, тебя никто не тронет, скажи!

Похоже это Кокорин-младший. Он самый активный. Он бегает вокруг, пытается ударить ногой в прыжке Соловчука.

- Киря, уйди отсюда! - говорят ему на записи.

- Да он моего брата обозвал! Моего брата нельзя обзывать! Я тебе в ж засуну!

При этих словах на Кирилла в зале суда смотрят родственники. Он закрывает лицо бейсболкой.

Тем временем на видео понятно, что Соловчук, наконец, сел в машину и отъехал. Он громко дышит, и иногда стонет. Эти кадры о драке никакой информации не несут, но оставлены обвинением, видимо, для того, чтобы было понятно, как тяжело пришлось водителю.

Кокорин-младший был самый активный в конфликте с водителемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Та-ак, Мамаа-а-ев»

Есть еще видео с уличной камеры. Оно про то, что происходило в то время, когда Соловчук после первого удара побежал, и драка переместилась от машины по улице в десятки метров.

Эти кадры все время комментирует прокурор.

- Та-ак, Мамаа-а-ев бьет, а вот и Кокорин-ста-а-а-арший, - растягивает она слова на манер воспитательницы, заставшей в детском саде детей за шалостью.

- Где Кокорин?! - вскидывают его адвокаты? - Где?!

Перепалка идет несколько минут.

- А вот и Бобкова, - продолжает прокурор.

- Мне интересно, почему Бобкова не имитировала половой акт с Соловчуком? - спрашивает еще один адвокат Кокорина, по фамилии Ромашов.

- Как же! Она ложилась на него, - отвечает защитник Кокорина Бушманов.

- Ну-ка прекратите немедленно! - обрывает шутки за гранью судья.

Тем временем на кадрах не особо можно разобрать, что происходит. Вроде Мамаев наносит несколько ударов, но кто еще - непонятно. Так что кто громче крикнет комментарий в зале суда из участников процесса, тот и прав. И обвинение, и защита, и родственники, стараются любыми способами склонить общее мнение в свою пользу.

- Кокорин же разнимает!

- Ага, видим мы как он разнимает! Чуть человека не убили!

- Нос у него только сломан! Если бы его били, то гематомы по всему телу были бы!

Но кто прав, придется выяснять судье. Кто бил первым? Разнимал ли Кокорин драку? Что делали остальные? На то и нужен VAR. И тут его кадры поважнее, чем в любом финале Лиги чемпионов.

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