2019-04-19T20:33:12+03:00
Звезды

«Это ее последний концерт»: Дети Пугачевой не хотят, чтобы она пела

Забавное видео с 5-летними двойняшками разместил Максим Галкин
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева на сцене Юбилейного концерта. Фото instagram.com/fkirkorovАлла Пугачева на сцене Юбилейного концерта. Фото instagram.com/fkirkorov
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На своем недавнем юбилейном концерте, который отшумел в Кремлевском дворце, 70-летняя Алла Пугачева призналась, что решила впервые за последние десять лет выйти на сцену ради своих 5-летних детей Гарри и Лизы, которые никогда не видели ее сольных программ.

— Так приятно, что вы стоите, — поблагодарила поклонников в финале своего юбилейного спектакля Пугачева. — Сниму на память детям. Мы теперь долго с вами не встретимся. Только если в 80 выйду с концертом. Обязательно приходите.

Пугачева призналась, что решила выйти на сцену ради своих 5-летних детей Гарри и Лизы. Фото instagram.com/fkirkorov

Пугачева призналась, что решила выйти на сцену ради своих 5-летних детей Гарри и Лизы. Фото instagram.com/fkirkorov

- Дети очень переживали и волновались, ведь они никогда не были у мамы на концерте, - рассказал в своем Инстаграме фанатам Максим Галкин.

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Дети очень переживали и волновались, ведь они никогда не были у мамы на концерте
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- У мамы последний концерт — и все. Мама будет свободна, - говорит на видео 5-летний Гарри Галкин.

- А что же она будет делать? - спрашивает у сына Максим Галкин.

- Как что? С нами играть! - неожиданно выдал сын Примадонны.

Алла Пугачева. Фото instagram.com/fkirkorov

Алла Пугачева. Фото instagram.com/fkirkorov

Напомним: в минувшую среду на своем юбилейном шоу «P.S.» Алла Борисовна разрешила на песне «Женщина, которая поет» выйти на сцену своим 5-летним двойняшкам Гарри и Лизе, мужу Максиму Галкину, дочери Кристине Орбакайте и внукам — Клавдии, Дени и Никите.

Пугачева впервые вывела на сцену своих 5-летних двойняшек.Случилось то, чего поклонники Пугачевой ждали десять лет. Именно столько «женщина, которая поёт», не выпускала сольные программы.Мария РЕМИЗОВА

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«Женщина, которая поет» до последнего не знала, как будет выглядеть на своем юбилейном шоу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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