Вечеринка в память об Осине обернулась скандалом

В Москве прошла вечеринка в память о Евгении Осине. Однако мероприятие завершилось скандалом.

В одном из столичных ресторанов состоялся концерт памяти Евгения Осина "Подари мне счастье". На мероприятии выступила 13-летняя певица Анастасия Годунова, которую Евгений считал своей дочерью.

В разгар вечера гостям сделали замечание, что собравшиеся мало заказывают по меню и просто выключили микрофоны на сцене, пишет "СтарХит". Как пишет издание, администрация ресторана сначала мягко намекнула, а затем предложила гостям скинуться по тысяче рублей, чтобы программа продолжилась.

В итоге присутствующие скинулись, а вечер памяти состоялся. "Каждый из нас приходит в этот мир с определенной целью и уходит из нее тогда, когда ему суждено. У Жени было большое сердце... Хочу, чтобы все знали и помнили о добрых делах Жени... Именно он привил мне любовь к музыке", - заявила13-летняяя певица Анастасия Годунова, которую Евгений считал своей дочерью.

Анастасия исполняла разные песни, в том числе, те, которые специально для нее написал Осин. Певец относился к девочке как к родной дочери.

По закону все наследство, включая песни Евгения Осина, принадлежит единственной дочери певца Агнии. Однако незадолго до смерти артист объявил о существовании еще одного ребенка - 12-летней Анастасии Годуновой.

nastiagodunova_official С Ирочкой Тоневой

В 2017 году даже был сделан ДНК-тест, результаты которого планировали обнародовать, но в последний момент Евгений пожелал сохранить сведения в тайне. По словам мамы Годуновой, Елены, при жизни Осин подарил девочке шесть композиций, но получить обещанное они до сих пор не могут.

Друг артиста Андрей Разин, на чьи деньги похоронили музыканта, пригрозил судом. Он обвинил девочку и ее маму в желании наживы.

"Мы с Женей познакомились в 2000 году. В последнее время я была ему самым близким человеком. Он считал нас с дочкой своей семьей. К тому же родную Агнию он почти не видел, ее воспитывал отчим. А после смерти начались все эти дрязги. Господин Разин уже на кладбище начал всем рассказывать, что я - самозванка, грязная особа", - возмущалась Елена.

По ее словам, дочь сильно переживает. У девочки даже случилась истерика. "Не ожидала такого отношения! Никому не сделала ничего плохого. Папу любила, часто навещала, готовила завтраки, убиралась у него дома", - признается Анастасия.

nastiagodunova_official Сегодня 40 дней со дня смерти Евгения Осина...

Как писал сайт kp.ru, Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Артист скончался в возрасте 54 лет. Осин долгое время страдал алкогольной зависимостью и пытался с ней бороться. В частности, музыкант лечился в Таиланде. Однако, вернувшись в Россию, певец начал неплохо зарабатывать на ток-шоу и в конце концов взялся за старое.