FEMEN выступила на избирательном участке при голосовании Зеленского с лозунгом «свинья в мешке»

Демократия на марше. Выборы идут по всей Украине. В стране не открылся только один избирательный участок. На нескольких получили бюллетени в меньшем количестве, чем наличествует избирателей в списках. А ЦИК Украины уже отчитался, что явка на 11:00 по стране составила 10,2%. активнее всего голосовали избиратели на контролируемой Украиной части Луганской области — 22,08%. Самый маленький процент проголосовавших — в Киевской области, всего 1,98% избирателей добрались до участков.

Среди этих менее, чем 2% оба кандидата. Порошенко пришел на участок вместе с семьей и поздравил всех с Пасхой. Напомним, сегодня ее празднуют католики.

- Ровно год назад, на Пасху 2018 года мы начали переговоры с Вселенским Патриархом по вопросу получения томоса для православной церкви Украины. И сегодня у нас есть православная церковь, - вспомнил он и коснулся и главного сегодняшнего мероприятия. - Касаемо выборов, я хочу сказать, что я горжусь тем, как в этом году в Украине организованы выборы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704444" frameborder="0"></iframe> Порошенко проголосовал на выборах президента Украины.

- Всех поздравляем с Вербным воскресением! - словно бы в пику занимающему (пока еще) пост президента Украины Порошенко обратился к присутствовавшим на его избирательном участке кандидат Зеленский после того, как сам опустил бюллетень в урну Владимир Зеленский. - Хорошее было утро. Сегодня обязательно будет победа украинцев. Мы объединили украинцев

И даже поделился, что супруга зарядила его с утра бодростью, включив Эминема.

Активистка женской правозащитной группы Femen разделась в знак протестаФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704448" frameborder="0"></iframe> Зеленский проголосовал и зачитал рэп.

Впрочем, если на участке Порошенко все прошло очень гладко, то Зеленского при голосовании поджидал не самый приятный сюрприз. Одна из местных активисток движения FEMEN заголилась, сбросив верхнюю одежду и оставшись в брюках, и начала истерически кричать, «Хватит насиловать страну!».

Пикантности происходящему придавали два фактора: активистка была на приличном сроке беременности и на ее выдающемся вперед животе была нарисована морда свиньи, украшенная сверху надписью, которую/ можно было однозначно перевести, как «Свинья в мешке». А потому эту надпись было трудно отнести к какому-то конкретному кандидату. Можно предположить, что она относилась сразу к двум, поскольку «котом в мешке» (или «мешком котов») Порошенко назвал Зеленского на дебатах в «Олимпийском», а «поросем» многие на Украине кличут его самого.