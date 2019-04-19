"Вы не кот в мешке, вы мешок. А в вашем мешке - черные коты": Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому на дебатах

СЕГОДНЯ 19:41 2019-04-19T19:41:36+03:00

"Вы не кот в мешке, а вы мешок. А в вашем мешке - черные коты": Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому на дебатах Фото: REUTERS

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Менее часа назад в Киеве на стадионе "Олимпийский" стартовали дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Первым со вступительным словом выступил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что сам в свое время голосовал за Порошенко. При этом, позже разочаровался в его политике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704283" frameborder="0"></iframe> Выступление Порошенко на дебатах 19 апреля.

После выступления Зеленского выступил сам действующий президент Украины.

- Пан Владимир прячется от журналистов, оппонентов и украинского народа, - заявил вначале Порошенко.

Также действующий украинский лидер подчеркнул, что на данный момент "страна стоит перед вызовами, которые требуют от президента международного опыта".

Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского "яркой оберткой, в которой каждый найдет, что ему хочется".

- Вы не кот в мешке, вы мешок. А в вашем мешке - черные коты, - обратился в конце Порошенко к оппоненту.

Напомним, сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию с дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на киевском стадионе Олимпийский".

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ИСТОЧНИК KP.RU