Госпитализированный в начале недели российский писатель Дмитрий Быков начал приходить в сознание после того, как его ввели в медикаментозную кому. Об этом рассказала супруга 51-летнего публициста Ирина Лукьянова.

По ее словам, улучшения определенно наблюдаются, однако состояние Дмитрия Львовича все еще тяжелое.

"Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю", - цитирует Ирину Лукьянову телеканал "360".

Напомним, что Дмитрий Быков почувствовал себя плохо в самолете, когда летел на встречу с читателями в Башкирию. Его госпитализировали прямо с борта лайнера в аэропорту Уфы в тяжелом состоянии, а после ввели в медикаментозную кому. Предполагалось, что у писателя инсульт, однако позже эту информацию опровергли. Точный диагноз публициста до сих пор не разглашается.

Несколько дней назад Дмитрия Львовича транспортировали в одну из столичных клиник, где была зафиксирована положительная динамика его состояния - мужчина начал реагировать на внешние раздражители.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас многочисленные поклонники творчества этого писателя сильно за него переживают. Так, например, скорейшего выздоровления Быкову пожелала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.