Первые итоги выборов на Украине: За майданом осталась частичка Запада

Стали известны первые экзетпулы второго тура президентских выборов. Разрыв между кандидатами — больше 50%. Раскладка регионам Украины выглядит так:

Юг: Зеленский - 73,4%, Порошенко - 26,6%.

Восток: Зеленский - 88,8%, Порошенко - 11,2%

Центр: Зеленский - 72,9%, Порошенко — 27,1%.

Запад: Зеленский - 55,6%, Порошенко — 44,4%.

Явка на выборы — 40%.

Общий расклад выглядит так: у Зеленского — 71,8%, у Порошенко — 26,6%. Это данные опроса NIMG, который публикует РИА Новости.

Предварительные итоги выборов «КП» обсудила с украинским журналистом Анатолием Шарием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

- Чем можно объяснить такой большой разрыв между кандидатами?

- С Порошенко страна начала превращаться в заскорузлый совок. На каналах везде был светлый лик Петра Алексеевича. И это крутили с утра и до утра. Это утомляет даже тех, кто готов был проголосовать за Порошенко. Но человек с Западной Украины включает телевизор, а ему рассказывают сказку о великих победах, размахивание безвизом. Это раздражает. Порошенко стал раздражителем. Многие говорят, это голосование исключительно против Порошенко. Но и Зеленский показал, что он умеет четко формулировать свою мысль, он далеко не дурак. Он провел яркую компанию, которая стала, как глоток свежего воздуха. Интересно будет посмотреть, что будет делать его команда во главе страны. Мы даже не можем представить, каким он будет президентом. И украинцы этого не знают. Ему наперед выдали огромный кредит доверия. А как он его использует? Увидим потом. Народ в огромном колличестве пошел на выборы понимая, что их голоса могут вбросить за Порошенко. Отсюда огромная явка на участки.

- Почему регионы единодушно поддержали Зеленского? Только Западная Украина выбивается.

- Да, в первом туре Запад отдавал голоса больше Порошенко, а сейчас переходит на сторону Зеленского. Там незначительный отрыв. Порошенко и там слил выборы. Думаю, его прихлопнули дебаты. Петру Алексеевичу кто-то из штаба внушил, что дебаты – это просто его спасение, последняя соломинка. И тут внезапно он получил оплеуху на батле от Зеленского. Я наблюдаю за ТВ-каналом, принадлежащем Порошенко. Там сидят эти пропагандисты, они уже аккуратно высказываются по поводу Зеленского. Начинают говорить: давайте дадим человеку поработать. Они уже сдались, они уже думают, как переобуться.

- Раскола Украины на несколько частей вы больше не видите?

- Этого раскола уже нет. Зеленский все выровнял. Его команда обходила острые углы, которые раскалывают страну. Например, вопрос о языке. Народу понравилось, что Зеленский предложил сначала решить экономические проблемы, а уже потом заниматься идеологией. Но пропагандисты раскручивали его слова про Бандеру. Но ему надо быть президентом всей страны, не исключая западных регионов. И поэтому Юго-восток отдал за него голоса, не поддавшись на всю эту белиберду про его любовь к нацистам. У Зеленского есть шанс объединить страну.

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