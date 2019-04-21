В Киеве люди шли на избирательные участки прямо с букетиками вербы из церквей

Украина и УССР

Накануне выборов соседка по парадному Алла Ивановна пенсионерка, призналась, что ей не нравится ни один из кандидатов, но пойдет проголосовать против Петра. Он, ей оказывается, вчера звонил. Петр Алексеевич многим накануне выборов позвонил, сразу после дебатов соискателей, которые оказались даже не пошлой опереткой, а сценкой из затянувшегося КВНа, где находчивей оказалась команда Владимира Зеленского.

Алла Ивановна несла в кульке пакет капусты, за который отдала 38 гривен, и негодование переполняло восьмидесятилетнюю женщину:

- Таких еще тут не было негодяев и мерзавцев, - делилась она со мной, вспоминая при этом цены в УССР и свою благополучную в прошлом жизнь, не такую, разумеется, как сейчас.

- Хлеб стоил 10 копеек, капуста – 3 копейки за кило, масло сливочное – 36 коп. за 100 грамм.

Мой покойный папа утром ,когда еще была студенткой давал мне рубль ,и я рано утром покупала в нашем дворе на Подоле литр молока, сто грамм свежего сливочного масла и хлеб , а еще оставалась сдача, которую он разрешал взять себе. После войны мы жили в большой коммуналке и жили– хорошо, не то что сейчас.

- Вот за Зеленского и проголосую. Как можно, чтоб овощи столько стоили! Это же Украина!

Да, но Украина, давно уже совершенно другая. Украина – независимая и идет в Европу, ЕС, в НАТО, а пока на этом пути ее подавляющее большинство ее граждан скатываются в беспросветную нищету.

«Долой винницких торгашей!»

В тихое воскресное утро Вербного воскресенья народ потянулся к избирательным участкам. Соседи друг друга приветствуют.

Киевляне хотят перемен, мира, какой-то внятной и более благополучной жизни, на которую имеют полное право, однако волнуются и не знают, что же будет дальше.

Если сравнивать активность избирателей, то она высокая и явно выше, чем в первый тур. Народ идет на избирательные участки прямо с букетиками вербы из церквей. Проголосовавшие мужчины собираются в компашки по интересам и с чувством выполненного долга попивают пиво, располагаясь на скамеечках возле панельных многоэтажек.

- Долой винницких торгашей! Пусть Кривбасс теперь порулит, - слышен издалека мужской рык.

- Да-да , - гудят они. - Первое, что должен сделать Зеленский - это всех посадить и распустить Раду, - наивно рассуждают киевляне, проголосовавшие за своего кандидата.

Жизнь все равно победит!

Но и за Петра Алексеевича голосуют тоже. Проголосовавшая днем знакомая сообщила, что будет очень расстроена победой шоумена и артиста:

- Вы подумайте, если завтра победит клоун, что будет с Украиной? Если за него отдадите свой голос, то вам же самой будет стыдно жить в этой стране. Он же все сдаст Путину всех нас, -гневно наставляет мадам

После обеда поток людей возрастает, а к избирательным участкам идут даже на костылях.

Поругивая Зеленского, преодолевая неприязнь по национальному признаку, предчувствуя новые беды, киевляне на высоких эмоциях обсуждают олигарха Коломойского, говоря о том, что хрен редьки не слаще. Однако почти все в один голос хотят мирной жизни, а кроме того, люди страшно устали от криминала и беспредела за последние пять лет.

- Опять нас России сдадут с потрохами. Нельзя доверять молодежи,- сетует дама.

- Да, нет,- отвечает гневной даме мужчина, вышедший на прогулку с собакой и заодно проголосовать:

–Молодежь как раз вся бежит отсюда. Воевать-то особо никто не хочет, -резонно замечает мужчина. Действительно, воевать здесь за пять лет очень устали.

В недоумении не перестаю задавать себе один и тот же вопрос: неужели это Украина? Это действительно Украина? Та самая: щедрая, хлебосольная, с трудолюбивыми и остроумными людьми, любящая гостей? Когда здесь все превратилось в жестокий карнавал? А пока в Киеве цветут яблони и абрикосы и вот-вот распустятся каштаны. Жизнь, пусть и совершенно незнакомая и другая, продолжается и непременно победит. А кто победит на выборах станет ясно уже завтра.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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