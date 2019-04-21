2019-04-21T17:53:58+03:00
Выборы президента Украины 2019

Александр Масляков: Если Владимир Зеленский выиграет выборы, поздравлять его не буду. Ведь это уже другая игра

Об этом президент Международного клуба КВН рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Александр Масляков не станет поздравлять Зеленского с победой.Александр Масляков не станет поздравлять Зеленского с победой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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- Ваш бывший подопечный (Владимир Зеленский играл в КВН – А.Г.) идет первым номером на выборах президента Украины, много набирает. А дебаты кандидатов накануне вы видели?

- Я посматривал, не скажу, что так внимательно следил…

Александр Масляков, президент Международного клуба КВН: «Если Владимир Зеленский выиграет выборы, поздравлять его не буду. Ведь это уже другая игра...».Александр ГАМОВ

- Некоторые сравнивали это действо с КВН.

- Знаете, это просто неизбежно. Человек ведь поиграл в КВН, люди об этом вспоминают. Но тут все-таки посерьезнее ситуация, нежели соревнования двух команд.

- Нет, это, скорее, конкурс капитанов.

- Если кандидатов сравнивать с капитанами, то этот конкурс капитанов (речь о дебатах. - А.Г.) был не очень… На кону же больше, чем победа в одной игре какой-то юмористической. Вещи серьезные. Для меня сильно убедительным не был ни тот, ни другой.

От одного из них я много слышал уже так или иначе, тексты и риторика знакомые.

- Вы имеете в виду Порошенко?

- Конечно. А Владимир Александрович (Зеленский) – ну, для меня он впервые в этой роли. Убедительности двухсотпроцентной не было. Но он был, как мне показалось, вполне искренен и даже как-то с желанием чего-то сделать. По-другому не буду формулировать, потому что не глубоко в эту проблему погружен.

Зеленский (на фото справа) раньше выступал в Высшей лиге КВН. Фото: www.youtube.com

Зеленский (на фото справа) раньше выступал в Высшей лиге КВН.Фото: www.youtube.com

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины.

- Если Зеленский все-таки победит, вы, как президент президенту, отправите ему какое-то приветствие?

- Я не думаю, что он нуждается в моих каких-то, если так случится, поздравлениях или презентах. Я думаю, он проживает свою жизнь, я – свою. И то, что у него связано с КВНом, уже в сравнительно далеком прошлом.

Поэтому, не думаю, что такая необходимость с моей стороны (речь - о поздравлении) уместна.

А дальше – надо смотреть за тем, как дело пойдет в Украине. И там уже, в значительной степени, проблемы не мои, как жителя России, а - жителей Украины, как они со всем этим будут справляться...

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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