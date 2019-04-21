Дмитрий Быков пришел в себя

В воскресенье, 21 апреля, появилась информация о состоянии здоровья поэта и публициста Дмитрия Быкова, который 16 апреля был доставлен в больницу Уфы с борта самолета.

По словам председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова, в настоящее время писатель находится в сознании и может говорить. «Он пришел в сознание. Разговаривает и командует. И дышит сам», - сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Быков почувствовал себя плохо в самолете, когда летел на встречу с читателями в Башкирию. В результате его госпитализировали прямо с борта воздушного судна в аэропорту Уфы. При этом состояние писателя оценивалось как тяжелое, предполагалось даже, что у него инсульт, однако эта информация не подтвердилась.

Так, в Уфе врачи ввели Дмитрия Быкова в медикаментозную кому, а чуть позже транспортировали его в одну из московских клиник.

Причем ранее в воскресенье супруга публициста Ирина Лукьянова рассказала о самочувствии своего мужа после госпитализации и перелете в Москву. Она заявила, что Быков начал приходить в сознание.