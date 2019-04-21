Публицист Юлия Латынина: Христианство сегодня — самая преследуемая в мире религия

На уходящей неделе произошли сразу два несчастья. Первое — пожар Нотр-Дам-де-Пари. За ним мы наблюдали в прямом эфире, ни одного человека не погибло, ущерб оказался сравнительно небольшим: сгорела колокольня XIX века, не имевшая особой исторической ценности. Цинично говоря, собор только выиграл: не мог наскрести пять миллионов евро на реставрацию, а тут собрали минимум миллиард — можно перестраиваться, как хочешь.

И второе несчастье — теракты на Шри-Ланке. Я, конечно, понимаю, что Нотр-Дам — не церковь Святого Себастьяна (храм в пригороде Коломбо, где прогремел один из взрывов — Ред.), но было бы интересно посмотреть, как осветят мировые СМИ оба этих события. И есть подозрение, что гибель более чем полутора сотен человек на Шри-Ланке вызовет гораздо меньшее волнение.

Абсолютно то же самое происходило 15 марта, когда в новозеландском Крайстчёрче экстремист-ублюдок (другого слова не подберу) устроил стрельбу в мечети, убив 50 прихожан. Об этом благодаря СМИ узнали все. А вот о том, что в это же самое время в Нигерии происходит геноцид христиан, вам, я думаю, неизвестно. Этот геноцид осуществляет народность фулани, к которой принадлежит и президент страны. Племя фулани — кочевое, им нужны новые пастбища. Они сгоняют христиан (таких же темнокожих африканцев — прим. ред.) с насиженных мест. В тот день, когда произошла стрельба в Крайстчёрче, — в Нигерии было вырезано несколько христианских деревень, погибло, если не ошибаюсь, тоже около 50 человек. Но об этом можно прочесть лишь на паре маргинальных сайтов, имеющих клеймо «фашистских» и «исламофобских».

Публицист Юлия ЛатынинаФото: Евгения ГУСЕВА

Так что надо осознать простую вещь: самой гонимой сегодня религией является христианство. Это абсолютно официальные данные, так утверждают не какие-то «праворадикалы», а сама канцлер ФРГ Ангела Меркель. Есть международный проект OpenChurch, собирающий статистику по атакам на христиан и их храмы. По его данным, 215 миллионов христиан во всём мире (то есть каждый двенадцатый) так или иначе ощущают себя под угрозой.

За прошлый год из-за своей веры три тысячи христиан было убито, 1252 похищено, свыше тысячи изнасилованы или подвергнуты домогательствам, подверглись нападениям 800 церквей. В 1990 году в Ираке проживало свыше миллиона христиан, сейчас — меньше двухсот тысяч. Да, кто-то из них уехал, но остальные убиты. Притом, что христианство пришло на Ближний Восток раньше ислама и, вообще-то, там зародилось.

В Америке леволиберальная пресса называет самой преследуемой религиозной группой мусульман. Это не так — преступления на почве ненависти чаще всего совершаются против евреев. Осквернение синагог, атаки на людей, носящих еврейскую кипу. И атакующие очень часто кричат «Аллаху акбар».

В Европе ситуация не лучше. Конечно, когда горит Нотр-Дам — это неприятно. Но меня поразило другое. Не успел ещё потухнуть пожар — полиция ещё до каких-либо следственных действий заявила: «Случайное возгорание». В данном случае, видимо, так и было.

Но церкви горят по всей Европе — и отнюдь не по естественным причинам. «Маргинальные праворадикальные сайты» (других источников нет, крупные СМИ об этом не пишут) в прошлом году насчитали 1063 атаки на различные христианские объекты — не только церкви, но и сакральные символы: обезглавленные статуи, осквернённые кресты. И это только во Франции.

Совсем недавно, в феврале, разбили крест и статую в соборе Сен-Алан в Лаворе; разграблен собор Нотр-Дам-дез-Анфан в Ниме; в марте в Париже подожжена знаменитая церковь Сен-Сюльпис. В том же месяце в Германии подожгли четыре церкви. Немцы подсчитали, что за последние полгода только в Альпах и Баварии было атаковано около двухсот церквей. Это происходит по всей Западной Европе: отрубают голову статуям Девы Марии, переворачивают крестильни, на дверях храмов пишут «Аллаху Акбар».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Иногда преступников всё-таки ловят — как раз сейчас над одним таким вандалом происходит суд. Итак, выходец из Пакистана всего два месяца назад приехал во Францию… и прямиком направился в парижскую базилику Сен-Дени (усыпальница французских королей, не менее ценный объект, чем Нотр-Дам), начал там разбивать древние цветные стёкла и орган. То есть человек целенаправленно приехал в Европу именно за этим. На суде он говорит: «Не понимаю, какие ко мне вообще могут быть претензии». Что логично: его родной Пакистан — одна стран, где христиан постоянно преследует и могут приговорить к казни за какой-нибудь мифический «акт святотатства». То есть он часто стоял в толпе, которая привыкла кричать «смерть христианам».

В Шри-Ланке на католическую Пасху произошло 7 взрывовФото: REUTERS

Почему Западная Европа привлекает именно таких агрессивных мигрантов, а потом ещё и не препятствуют их дальнейшей радикализации — понятно. Леволиберальным правительствам, чтобы удержаться у власти, нужны дополнительные голоса. Если ты даёшь людям убежища и пособия, они тебя поддержат на выборах. Правда, однажды такие «новые немцы» или «новые французы» уже могут проголосовать за какую-нибудь «Партию исламского возрождения ЕС».

Конечно, надежда есть. Страны Восточной Европы — Польша, Чехия, Венгрия — пережили собственный тоталитаризм и не допустят нового. И если их западные соседи продолжат идти тем же курсом, то самые активные граждане, бизнесмены, просто начнут эмигрировать на Восток, а их родная Франция или Германия из-за этого придут к экономическому банкротству.

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