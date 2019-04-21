Турчинов нашел на Украине нового Иисуса. По фамилии Порошенко

В том, что второй тур выборов президента на Украине пришелся на католическую Пасху и православное вербное воскресенье оказался определенный юмор с характерным окрасом. Секретарь СНБО Украины, верный сподвижник действующего (пока еще) главы государства Петра Порошенко, «кровавый пастор» Александр Турчинов (не забудем, именно она объявил АТО пять лет назад и направил на Донбасс войска и карательные батальоны) не нашел ничего лучше для поддержки своего патрона, нежели сравнить его не с кем-нибудь, а с самим Иисусом Христом. Впрочем, не знаю, может, для баптистского пастора это нормально. Но вот для обычных верующих православной церкви и, наверное, католической конфессии, выглядит это совершенно кощунственно.

- Многие знают библейскую историю о том, как радовался народ, когда Иисус въезжал на осле в Иерусалим. Как Ему кричали «Осанна!» И бросали под ноги одежду и пальмовые ветви те же люди, которые уже через несколько дней, не дождавшись желанных чудес, дармовой пищи, лечения и быстрых побед, требовали Его распять. - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук». Зачем такое напоминание о той истории. Через абзац он объясняет, что речь не только о прошлом, но скорее, о настоящем.

- Как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей лелеет надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду. Победить жестоких внешних врагов не ценой единение, сверхусилий и потерь, а странным образом - «убедительными обещаниями» и харизмой очередного лидера, - явно намекнул он на соперника Порошенко, кандидата Зеленского. И продолжил бичевать «неразумную паству». - Миллионы людей продолжают надеяться на решение своих сложных проблем, не прилагая к этому усилий, желают изменить окружающий мир, не желая меняться сами.

Как и две тысячи лет назад, так и сейчас настроение толпы, не получившей удовлетворение своих прихотей, моментально превращается в бешенство и жажду жестокой расправы, - нравоучительно заключает Турчинов и проводит аналогии с современным руководителем Украины. - Как и две тысячи лет назад, так и сейчас люди не понимают Христа, который пришел в этот мир не для того, чтобы развлекать, кормить или лечить, а чтобы дать нам свободу.

Петру Порошенко, если он конечно действительно новый Иисус, нужно повторить несколько не сложных дел. Получится ли?Фото: REUTERS

С учетом складывающихся итогов голосования, понятно, что под тем Иисусом Турчинов явно подразумевает не кого-нибудь, а самого Петра Алексеевича. Оказавшегося непонятым «неразумными» избирателями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704483" frameborder="0"></iframe> Как голосовали на выборах Порошенко и Зеленский.По данным экзитпол господин Зеленский опережает Порошенко почти в три раза

Турчинов, наверное, в чем-то прав, если смотреть с его колокольни. А для нормальных людей Петр Алексеевич, может, и как Иисус, только вот наоборот. Равно как и «кровавый пастор». Оба одного поля ягоды.

Впрочем, время для проверки версии Турчинова есть. Пусть Порошенко накормит страждущих в своей стране пятью хлебами и двумя рыбами, прогуляется с командой по воде, можно по Днепру, воскресит местного Лазаря (где его найти только, пусть будет Сашко Билый). Ах да, конечно повисит распнутым на кресте. После чего и сам воскреснет. До Пасхи еще неделя. Время есть. Заодно и докажет.