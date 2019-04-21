«Над тобой издеваются, а ты преврати это в свои понты!»: Пугачева поддержала Волочкову

После премьеры новой сольной программы Аллы Пугачевой «P.S.» в Кремлевском дворце на балерину Анастасию Волочкову ополчились хейтеры.

- Зачем вы выползли на сцену? Это неуважение к Алле Пугачевой! - пишут мне в Инстаграме безумцы, - рассказывает «КП» Анастасия Волочкова.

Напомним: на песне Аллы Пугачевой про соцсети и нравы современного шоу-бизнеса «Жизнь напоказ» на сцене Кремля со своим фирменным шпагатом появилась балерина Анастасия Волочкова.

- Раздался звонок с незнакомого номера. Я по привычке подумала, что журналисты или пранкеры звонят и не стала поднимать трубку. Через пять минут звонок от Максима Галкина: «Настя, тебе звонит Алла! Ты зазвездилась?»

Я тут же перезвонила, трубку взяла Алла Борисовна и она сказала, что приглашает меня на свой концерт. Для меня это уже было событием, потому что я мечтала на него попасть. Услышав мой восторг, Алла Борисовна сказала, что приглашает меня стать небольшой участницей ее шоу.

Я сказала: «Я приеду к вам с алыми розами!» Алла Борисовна засмеялась: «Я не люблю розы. Я люблю полевые цветы (позже я подарила ей букет подсолнухов). Мне нужен твой шпагат, приезжай!» Алла Борисовна рассказала, что у неё появилась новая песня про Инстаграм и там для меня есть роль.

- Это будет красиво. Я сама поставлю номер, - сказала мне Алла Борисовна.

Мы все знаем, что если Алла что-то делает, то делает это на 5 с плюсом. Семь лет назад на «Рождественских встречах» она ставила мне номер на мою первую песню «Балерина» (её написал Игорь Николаев) и сама станцевала во время наших репетиций весь номер, объясняя мне, как это должно выглядеть на сцене.

Даже с таким шуточным номером и со своим шпагатом мне было приятно стать частью нового шоу Аллы Борисовны. Думаю, она мне позвонила, потому что знает, что у меня есть чувство самоиронии, я порой люблю посмеяться над собой.

За месяц до концерта у нас была репетиция в Главкино. Потом мы уже репетировали на сцене Кремля.

Алла Борисовна прекрасно выглядит. Сама руководила процессом, от ее зоркого взгляда ничего не ускользнет. Вообще возраст - это только цифры, о котором можно вспомнить, лишь открыв паспорт. В остальном она молода и энергична.

Вспоминаю, как на генеральной репетиции в Кремле мы обсуждали момент, когда мне по роли дарят цветы. Алла Борисовна вдруг говорит: «А почему у Волочковой такой маленький букет?»

Настя, завтра будет больше.

У меня шок.

- Алла Борисовна, я должна отдать эти цветы вам.

- Успокойся, так надо. Это твой букет, - сказала она.

В конце репетиции принесли огромный букет и Алла Борисовна вручает его мне:

«Настя, ты думала, что это реквизит? Нет, это для тебя. Это ты у нас любишь цветы!»

Каждый лепесток роз от этой великой женщины для меня дорог. Это память на всю жизнь.

Но я все равно подарила потом Алле Борисовне съедобный букетик с яблоком, кокосом, киви. И все это было украшено лебедиными перышками.

Цветы я передала ей в гримерную, а сувенирчик в виде маленьких пуантиков для ее внучки Клавдии (она занимается балетом) подарила лично. Алла Борисовна была тронута.

Конечно же, я очень нервничала в день концерта. Чтобы я легко смогла подняться на каблуках со шпагата, я ещё несколько часов репетировала свой номер дома.

Представляете мое ощущение, когда я поняла, что из всех артистов Алла Пугачева пригласила участвовать в своём шоу только меня. Я это расценила, как поддержку по отношению ко мне.

Номер был про жизнь Инстаграма, про жизнь напоказ. Это все свойственно и мне. Но быть на одной сцене с великой актрисой, прикоснуться к ее шоу -это очень большая честь. Несмотря на нападки хейтеров, АБ, тем самым, меня поддержала и я ей за это безумно благодарна. Она мне сказала: «Над тобой издеваются, а ты преврати это в свои понты!» Мудрая женщина. Алла Борисовна столько прошла в этой жизни, столько всего перенесла, она знает, что это такое идти против правил, проходить через мытарства. Спасибо ей огромное за человеческую поддержку.

- Понравилось шоу?

- Конечно. Там не было грандиозных декораций и понтов, это был спектакль большой актрисы. Алла Борисовна не нуждается в декорациях или какой-то другой мишуре. В этом спектакле была ее душа. Такая великая Алла Пугачева у нас одна.

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