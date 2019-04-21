2019-04-21T21:34:19+03:00
Выборы президента Украины 2019

Ростислав Ищенко: После того, как Порошенко не применил силовой вариант, от него побежали

Президент украинского центра системного анализа и прогнозирования прокомментировал первое заявление Зеленского после завершения голосования на втором туре президентских выборов на Украине
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Комментарии: comments1
Команда Порошенко разбежалась от своего лидера; и он проиграл.Команда Порошенко разбежалась от своего лидера; и он проиграл.Фото: REUTERS
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- Что имел в виду Зеленский, обращаясь к народам на постсоветском пространстве со словами «смотрите, все возможно»?

- Что имел в виду Зеленский, надо спросить у него. Он пока ничего конкретного не сказал. Когда Порошенко шел на выборы-2014, он говорил, что военные будут получать по 1000 гривен в день на линии фронта. Во время избирательной компании Зеленского звучало все то же самое, но только без тысячи гривен. А что все-таки он имел ввиду - возможны сотни вариантов.

- Он обращался к народам соседних с Украиной стран?

- Зеленский продолжает делает ни к чему не обязывающие заявления сейчас, как делал их во время выборной компании. А дальше - вскрытие покажет.

- Разрыв - в три раза — огромен. Такого сокрушительного поражения президент Порошенко не ожидал?

- В последнюю неделю команда Порошенко просто разбежалась. Они в том числе бежали на другую сторону. Ну мог бы разрыв быть двукратным — ничего принципиально это бы не изменило. Мог что-то изменить только силовой вариант. Но Порошенко упустил время. Это надо было делать месяца полтора назад. Это было последним рубежом. Когда еще можно было силовым образом подавлять своих оппонентов. И после этого люди от него начали перебегать. И шансов у него уже никаких не осталось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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