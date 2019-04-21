Михаил Погребинский из Киева - об итогах выборов: На Украине ещё никогда не было такого сокрушительного разгрома правителя страны и его курса
- Михаил Борисович, вы традиционно держите связь с регионами Украины. Что можно сказать о явке и предпочтениях избирателей периферии страны на сегодняшних выборах президента?
- Можно сказать, что явка на удивление высокая, хотя предсказания были такие, что народу придет меньше, чем в первом туре. Явка на Востоке была выше, чем в первом туре. А на Западе – меньше. На 2-3 процента...
Михаил Погребинский, политолог из Киева - об итогах выборов: «На Украине ещё никогда не было такого сокрушительного разгрома правителя страны и его курса»..Александр ГАМОВ
- И эти проценты что-то значат?
- ... это существенно. И это может привести к тому, что разрыв голосов у кандидатов будет больше, чем предполагалось.
- Как вы думаете, каким именно может быть этот разрыв?
- По моим представлениям, минимальной цифрой в пользу Зеленского будет 65 процентов голосов, максимальной – 75 процентов. В этом диапазоне.
На этом фоне легко подсчитать цифры в пользу Порошенко. Это довольно уникальный эффект, такой разгром соперника во втором туре. Такого я не помню на наших выборах ни разу.
Уникально то, что впервые за эти годы именно Восток определил результаты выборов.
- А Янукович же в своё время - он ведь представлял восточную Украину.
- Это так, Янукович выиграл у Тимошенко за счет Востока. Но чтобы с таким разгромом – никогда такого не было.
Но пока не очень ясно, что за этим стоит.
Политолог Михаил Погребинский.Фото: facebook.com
- То есть?..
- После выборов мы будем проводить опросы и попытаемся выяснить мотивацию людей, понять, почему они так голосовали.
- А сейчас разве не ясно?
- Уже можно сделать прогноз, что нас ждёт серьезная корректировка курса, который до сих пор доминировал в общественном мнении на Украине. Я имею в виду, прежде всего, Восток Украины и Юг. Да и центр тоже, скорее, поддержал Восток. И это уникально. Учитывая ситуацию, когда на протяжении пяти лет «зачищалось» именно "Восточное поле..."
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ИСТОЧНИК KP.RU
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