2019-04-21T21:44:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Михаил Погребинский из Киева - об итогах выборов: На Украине ещё никогда не было такого сокрушительного разгрома правителя страны и его курса

Такое заявление знаменитый политолог сделал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Порошенко потерпел уникальное поражение.Порошенко потерпел уникальное поражение.Фото: REUTERS
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- Михаил Борисович, вы традиционно держите связь с регионами Украины. Что можно сказать о явке и предпочтениях избирателей периферии страны на сегодняшних выборах президента?

- Можно сказать, что явка на удивление высокая, хотя предсказания были такие, что народу придет меньше, чем в первом туре. Явка на Востоке была выше, чем в первом туре. А на Западе – меньше. На 2-3 процента...

Михаил Погребинский, политолог из Киева - об итогах выборов: «На Украине ещё никогда не было такого сокрушительного разгрома правителя страны и его курса»..Александр ГАМОВ

- И эти проценты что-то значат?

- ... это существенно. И это может привести к тому, что разрыв голосов у кандидатов будет больше, чем предполагалось.

- Как вы думаете, каким именно может быть этот разрыв?

- По моим представлениям, минимальной цифрой в пользу Зеленского будет 65 процентов голосов, максимальной – 75 процентов. В этом диапазоне.

На этом фоне легко подсчитать цифры в пользу Порошенко. Это довольно уникальный эффект, такой разгром соперника во втором туре. Такого я не помню на наших выборах ни разу.

Уникально то, что впервые за эти годы именно Восток определил результаты выборов.

- А Янукович же в своё время - он ведь представлял восточную Украину.

- Это так, Янукович выиграл у Тимошенко за счет Востока. Но чтобы с таким разгромом – никогда такого не было.

Но пока не очень ясно, что за этим стоит.

Политолог Михаил Погребинский. Фото: facebook.com

Политолог Михаил Погребинский.Фото: facebook.com

- То есть?..

- После выборов мы будем проводить опросы и попытаемся выяснить мотивацию людей, понять, почему они так голосовали.

- А сейчас разве не ясно?

- Уже можно сделать прогноз, что нас ждёт серьезная корректировка курса, который до сих пор доминировал в общественном мнении на Украине. Я имею в виду, прежде всего, Восток Украины и Юг. Да и центр тоже, скорее, поддержал Восток. И это уникально. Учитывая ситуацию, когда на протяжении пяти лет «зачищалось» именно "Восточное поле..."

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ИСТОЧНИК KP.RU

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