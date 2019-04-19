Глава Крыма не будет смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

19 апреля, если Петр Алексеевич и Владимир Александрович все-таки выйдут на долгожданный стадионный поединок, то мы не раз и не два услышим и про Крым, и про Донбасс. Но вот будут ли смотреть их там - оказывается, большой вопрос.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов продолжит работать с утра до позднего вечера на площадках V Ялтинского международного экономического форума, на который съехалось более 3000 гостей из порядка сотни стран.

- К сожалению, у меня мероприятие на мероприятии. Прямо досада, что не удается увидеть дебаты, такое редкое шоу! - пожаловался он "Комсомолке".

- А в записи?

- Прямой эфир все равно лучше. Хотя итоги понятны: Порошенко ничего не светит, это крах антироссийской политики, что меня очень радует.

- Но будет ли лучше при Зеленском?

- Бывают ситуации, когда хуже уже быть не может. Все, что мог негативного сделать, Петя делал.

- Вы уже в прошедшем времени о нем говорите...

- А кто-то сомневается в том, что он проиграет?! Как только появилась кандидатура Зеленского, все мои близкие и коллеги сказали: он выиграет. Не за заслуги, а за свежее лицо. Многие граждане обеих стран надеются на потепление отношений Украины и России. Если он будет принимать решения по справедливости, по велению души и сердца, то многие вещи могут получиться, в том числе и нормальные отношения с Москвой. Но часто бывает, что до назначения это один человек, а потом абсолютно другой.

- А вы его лично знаете?

- Где-то вместе были на мероприятиях на Украине. Но лично не дружили.

- В Крым при случае не пригласите?

- Сложно сказать.

Был на форуме и глава ДНР Денис Пушилин, чья республика презентует здесь различную продукцию - от оборудования и изделий из металлов до конфет и подсолнечного масла.

- Пусть знают, что у нас не только война, - отметил он, осматривая с гостями стенды.

Хоть как-то комментировать "КП" президентскую кампанию в незалежной Пушилин отказался (в четверг Зеленский как раз "отказал" Донбассу в особом статусе), а на вопрос о просмотре дебатов ответил кратко: "Если время будет".

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