«Кокорину было весело! Он смеялся»: Главный потерпевший по делу футболистов Денис Пак дал показания в суде

И вот наконец в суде появился Денис Пак. Первый и единственный соперник весовой категории Мамаева и Кокорина. Давайте прямо, если бы его не было в списке пострадавших, то и дела бы, скорее всего, никакого не было. Он прибыл в суд в максимально демократичном виде для чиновника такого уровня - вельветовые штаны, джемпер, и никаких костюмов и галстуков. Но сразу было понятно, это будет самый жесткий день для подсудимых.

«Они говорили мне: Китаец, езжай в свой Китай»

- 8 октября примерно 8.55 я приехал на запланированную рабочую встречу в «Кофеманию», - рассказывал Пак. - И сел за свободный столик на троих человек. Напротив меня была шумная компания примерно из 10 человек. Несмотря на утреннее время она находилась в алкогольном опьянении, вела себя шумно, нарушала общепризнанные нормы поведения. Одна из девушек села на колени Александра Кокорина. Они начали целоваться, через некоторое время она положила голову на колени. Все это выглядело крайне неприятно.

Уже по началу стало понятно, что Пак был подготовлен лучше всех. Он давал показания, подглядывая в какие-то записи. А рядом с ним была адвокат – известный юрист Наталия Шатихина.

- Что это за записки? – в какой то момент спросили Пака чужие адвокаты.

- Это мои записи! – отрезал он. И по этому поводу чиновника больше не дергали.

Но всех больше всего интересовало, как и из-за чего происходила драка. Пак говорил, что по началу не принял шутки про «Гангнам Стайл» на свой счет. А когда понял в чем дело, все и началось.

- Кирилл Кокорин подошел и начал выражаться, - давал показания Пак. - Александр Кокорин взял стул и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы. Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. Кирилл Кокорин начал наносит удары в область головы. Точное количество ударов я не помню. Это избиение длилось несколько минут.

- Эти действия чем сопровождались?

- Нецензурными выражениями. Они обзывали меня «китайцем», говорили, что я должен ехать в Китай и делать там замечания. Все это было крайне неприятно.

Это действительно должно было быть неприятно. Но когда стали выяснять ущерб, который принесли паку несколько минут избиений, получилось, что у Пака откололся краешек зуба, и была шишка.

Павел Мамаев перед началом судебного заседания 17 апреля. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

- Какая шишка? – спросили чиновника.

- Еловая! – огрызнулся он.

«Вы видели следы Кокорина на зубах?»

- В тот момент, когда А. Кокорин наносил удар, что делали остальные? – допытывались от Пака.

- Во-первых, А. Кокорину было весело, он веселился, он смеялся. Его эта ситуация позабавила. Что несколько спортивных ребят напали на меня, - с каждым словом Пак закапывал футболиста все глубже и глубже.

- Были выкрики: "Убью", "Тебе повезло, что остался жив", - чиновник не останавливался. - А. Кокорин повернулся и очень агрессивно сказал, что я китаец, и это сопровождалось бранью.

- Когда компания уже покидала заведение, Кирилл Кокорин повернулся ко мне и повторил, что я – китаец, - продолжал Пак. - В СМИ звучало, что было какое-то примирение. Никакого примирения не происходило!

Адвокаты какое-то время пытались вытащить что-то из Пака. Они уточняли, всегда ли он обижается, если его называют китайцем, и что-то еще в таком роде.

– Говорите, что в компании над вами издевательски смеялись. Вы можете определить, издевательский смех это или нет? – добивались они ответа от Пака.

– А вы сами можете? – не удержалась судья?

- Я могу, - вмешался второй адвокат. - Но только после потерпевшего. Еще раз: вы можете отличить?

– Могу!

– Когда шутят об азиатах, вы всегда воспринимаете это в свой адрес?

– Нет, не всегда. Это зависит от множества факторов, в зависимости от контекста

– Вы сказали что был скол эмали? А ран в половой (зал взрывается от хохота- ред.) , ой ротовой полости не было?

– Открытых ран не было.

– Вы видели следы зубов на руках Кирилла?

– Нет.

Кокорин – Паку: «Хотел бы извиниться по-человечески»

Казалось, что всем опять весело. Но это если не смотреть на Александра Кокорина. Впервые на этом процессе он не улыбался. Впервые выглядел подавленным. Кажется, только сейчас он точно понял, насколько все серьезно.

А может быть он репетировал то, что через несколько минут скажет Паку.

- Еще раз хотел бы извиниться за действия в кафе, - наконец решился Кокорин. - Также готов возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы примириться с вами. Понимаю, конфликт неприятный. Но хотел бы извиниться по-человечески.

Александр Кокорин на судебном заседании.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вопроса в мой адрес не прозвучало, - невозмутимо ответил Пак.

И если Кокорин рассчитывал, что сейчас может что-то для него решится в лучшую сторону, он был разочарован. Но потом сделал еще одну попытку рассказать, что пытался помириться с Паком.

- Прежде чем попасть к следователю, я пытался дозвониться Паку. Когда не получилось, я написал смс. У меня все это есть в телефоне.

- После событий 8 октября у меня было несколько сотен пропущенных звонков. Я телефон отключил и не пользовался на протяжении недели или десяти дней, - ответил Пак

Валитова: «От нас не просили никаких денег в фонд! Неужели бы мы не дали?!»

Спустя четверть часа комментарий давала адвокат чиновника Наталия Шатихина. Она сказал, что сторона Пака просила от футболистов в качестве компенсации перевести деньги в какой-то благотворительный фонд. И когда мы обсуждали это в своем кругу, к нам подошла Дарья Валитова.

Она была заплаканной, но кипела от возмущения.

- Вот вы сейчас таки и напишите про фонд, а ведь ничего такого нам не предлагали! – сбивчиво и эмоционально выговаривала нам Дарья. – Ну неужели вы думаете, что мы бы не отдали деньги, чтобы этого всего не было?!..

И правда, тяжелый день. Первый, на этом суде, который не превратился в шоу. Но наверное они и должны быть такими, чтобы наконец было видно – те парни, что сидят в тесной клетке-аквариуме, все-таки действительно уже наказаны, и чувствуют это.

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