2019-04-19T14:16:43+03:00
Звезды

У 55-летней вдовы Евстигнеева нашли патологию

Она могла возникнуть как на фоне тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артистка не жаловалась на здоровье, поэтому ее уход стал настоящим ударом для близкихАртистка не жаловалась на здоровье, поэтому ее уход стал настоящим ударом для близкихФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Близкая подруга 55-летней Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы. Юлия Лешковцева, занимающаяся похоронами вдовы Евгения Евстигнеева, заявила, что ее подруга умерла от кардиомиопатии.

Ирина Цывина скончалась ночью во сне 18 апреля. У знаменитости нашли патологию сердечной мышцы, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя, пишет сайт МК.RU.

Артистка не жаловалась на здоровье, поэтому ее уход стал настоящим ударом для близких. "Это произошло абсолютно неожиданно... Объяснений этому не можем найти. Она была в полном порядке, абсолютно здорова, ничто не предвещало беды", - сообщала Ксения Хаирова, с которой Ирина Цывина дружила.

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Она отметила, что Ирина в последнее время почти не работала. Поговаривали, что знаменитость пристрастилась к алкоголю. Сама Цывина считала, что кто-то просто навел на нее порчу. В последний год жизни актриса подумывала о том, чтобы уйти в монастырь.

Ее имя все чаще всплывало в скандальной хронике. Звезда делила имущество с пасынком. Она на глазах у всей страны демонстрировала любовь с Денисом Сердюковым, который был ее младше на шесть лет.

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Недавно Ирина Цывина жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. Уже 16 лет девушка живет с родителем в другой стране.

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Поговаривали, что знаменитость пристрастилась к алкоголю
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Артистка пила разные таблетки: от давления, от сердца, успокоительные. У нее был тяжелый нервный срыв: все время плакала, ждала удара со всех сторон. В общем, жизнь звезды была наполнена постоянными проблемами.

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Актриса Ольга Спиркина, дружившая со скоропостижно скончавшейся Ириной Цывиной, рассказала о состоянии 55-летней вдовы Евгения Евстигнеева. По словам артистки, причиной смерти звезды сериалов "Ольга" и "Кадетство" могло быть употребление лекарств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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