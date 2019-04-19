У 55-летней вдовы Евстигнеева нашли патологию

Близкая подруга 55-летней Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы. Юлия Лешковцева, занимающаяся похоронами вдовы Евгения Евстигнеева, заявила, что ее подруга умерла от кардиомиопатии.

Ирина Цывина скончалась ночью во сне 18 апреля. У знаменитости нашли патологию сердечной мышцы, которая может возникнуть как на фоне аутоимунных заболеваний и тяжелой инфекции, так и вследствие длительного употребления алкоголя, пишет сайт МК.RU.

Артистка не жаловалась на здоровье, поэтому ее уход стал настоящим ударом для близких. "Это произошло абсолютно неожиданно... Объяснений этому не можем найти. Она была в полном порядке, абсолютно здорова, ничто не предвещало беды", - сообщала Ксения Хаирова, с которой Ирина Цывина дружила.

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Она отметила, что Ирина в последнее время почти не работала. Поговаривали, что знаменитость пристрастилась к алкоголю. Сама Цывина считала, что кто-то просто навел на нее порчу. В последний год жизни актриса подумывала о том, чтобы уйти в монастырь.

Ее имя все чаще всплывало в скандальной хронике. Звезда делила имущество с пасынком. Она на глазах у всей страны демонстрировала любовь с Денисом Сердюковым, который был ее младше на шесть лет.

regrertgrgtrtg Мой прекрасный попутчик Денис Сердюков... Сначала я полюбила его по фильмам "Адвокат" и "Легенда 17", а сейчас еще и в жизни...

Недавно Ирина Цывина жаловалась, что тяжело переживает решение дочери Зинаиды остаться с отцом. Уже 16 лет девушка живет с родителем в другой стране.

regrertgrgtrtg Поговаривали, что знаменитость пристрастилась к алкоголю

Артистка пила разные таблетки: от давления, от сердца, успокоительные. У нее был тяжелый нервный срыв: все время плакала, ждала удара со всех сторон. В общем, жизнь звезды была наполнена постоянными проблемами.

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