2019-04-19T17:08:39+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и «Лентач» решили воссоздать «Щелчок Таноса» во вселенной VK в честь премьеры фильма «Мстители: Финал»

В результате акции каждый второй участник флешмоба будет заблокирован в соцсети на 15 минут
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ВКонтакте и «Лентач» решили воссоздать «Щелчок Таноса» во вселенной VK в честь премьеры фильма «Мстители: Финал»ВКонтакте и «Лентач» решили воссоздать «Щелчок Таноса» во вселенной VK в честь премьеры фильма «Мстители: Финал»
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В рамках акции тысячи пользователей ощутят на себе силу одного из самых могущественных суперзлодеев вселенной Marvel. По сюжету фильма «Мстители» титан Танос с помощью Перчатки Бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах. На 15 минут персонажами фильма смогут почувствовать себя и пользователи ВКонтакте.

ВКонтакте решила поддержать акцию «Щелчок Таноса» после обращения администрации и подписчиков сообщества «Лентач», где впервые появилась эта идея. 24 апреля, в преддверии выхода в прокат в России фильма «Мстители: Финал», страницы половины пользователей, которые согласились участвовать во флешмобе, будут заблокированы на 15 минут.

Чтобы участвовать во флешмобе, который воспроизведёт поступок Таноса, пользователям ВКонтакте нужно зайти в специальное приложение на платформе VK Apps и принять все условия акции.

Ранее ВКонтакте запустила защиту от спойлеров фильма «Мстители: Финал» из-за публикации его отрывков в интернете. Все публикации, в которых упоминаются подробности сюжета, будут содержать специальную отметку. Основная часть текста в таких записях будет скрыта — чтобы прочитать его, нужно нажать кнопку «Показать полностью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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