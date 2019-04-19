Зеленский представил команду президента Голобородько

Вечером 18 апреля, за три дня до второго тура выборов президента Украины лидер кандидатской гонки представил членов своей команды в программе телеканала «1 + 1». Примечательно, что по ряду сведений на этот эфир пытался прорваться и действующий (пока еще) глава государства Петр Порошенко, но двери в офис перед ним просто заперли. Дескать, Петр Алексеевич в эту команду не входит, а потому и делать тут главе государства нечего.

Двадцать человек, которых представил Зеленский, являются членами его команды, на данный момент - советниками. И далеко не все они станут министрами нового правительства при новом президенте. Но шансы на это есть у многих. И самые большие у советника по медицине Евгения Комаровского. Педиатр по медицинской специализации, автор и ведущий популярных телешоу, которого многие сравнивают с российской телеведущей Еленой Малышевой. Кстати говоря, Комаровский выступает не только на украинском ТВ, но и на российских ТВ-каналах, «русском радио» и т.д. У женской части населения Комаровский пользуется авторитетом, особенно, у мам и бабушек и по ту, и по эту сторону российско-украинской границы. А потому, если он заменит нынешнюю и.о. министра здравоохранения Украины, «Доктора Смерть» Ульяну Супрун, нет сомнений, что это будет воспринято населением страны весьма позитивно.

Евгений Комаровский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За формирование государственных институтов и идеологию у Зеленского отвечает уроженец Тернополя Руслан Стефанчук. Наибольшую известность на Украине он получил как создатель и автор команды КВН города Хмельницкий «три толстяка». Не исключено, что его помнят и некоторые российские телезрители, поскольку Стефанчук неоднократно принимал участие с этой командой в фестивалях КВН в Сочи и Юрмале. А вот во всем остальном он мужчина очень серьезный. И доктор наук, и профессор, автор множества научных трудов по юриспруденции (более 400 работ) и даже член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Петр Порошенко присвоил ему звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Руслан Стефанчук.Фото: Википедия

На роль координатора внутренней политики Украины у Зеленского претендует бывший член Партии Регионов (ПР) Дмитрий Разумков, сын Александра Разумкова, в честь которого назван один из крупнейших центров политических исследований на Украине. Кстати, вступил в ПР Дмитрий Разумков после поражения Виктора Януковича на президентских выборах 2004 года. Мать Дмитрия Разумкова Юлия Мостовая вышла в 2003 году замуж за Анатолия Гриценко, бывшего министра обороны и нынешнего экс-кандидата в президенты Украины.

За финансовые и банковские вопросы, международные отношения и экономику сейчас в этой команде отвечает Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины в правительстве при президенте Порошенко, который по линии Минфина курировал скандальную национализацию «Приватбанка». Небезынтересно, что до прихода в правительство Данилюк сначала был постоянным представителем Порошенко в правительстве, а потом работал на посту замглавы Администрации президента. Ушел из кабинета министров Данилюк после того, как поссорился с нынешним премьером Гройсманом по вопросу о контроле за Государственной фискальной (налоговой) службой, после того, как победу в этом конфликте одержал Гройсман. Кроме того, Данилюк успел поработать еще и внештатным советником президента Виктора Януковича..

Непосредственно банковскую деятельность у Зеленского сейчас курирует Виктория Страхова - дама, приятная во всех отношениях, которая обожает размещать на своей странице в соцсети свои фотографии в компании своего любимца - кота породы мейн-кун. Широкую известность она получила после своего ухода с поста корпоративного секретаря «Приватбанка» и раскрытия «черных пятен» в истории его национализации. В списке учебных заведений, которые она закончила, имеется London Art College. Еще из интересных подробностей ее жизни упомянуть, что она одно время была подчиненной Александра Данилюка.

Виктория Страхова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Министерство обороны в условиях нынешней воюющей с собой Украины - важнейшее ведомство. Оборонные вопросы в команде Зеленского лежат на плечах еще одного из сподвижников Анатолия Гриценко Ивана Апаршина. В 2015-м он занимал пост замминистра обороны, ап в правительстве работал на должности директора Департамента военной политики Минобороны и главного инспектора Минобороны. В прошлом был также начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров. Апаршин был помощником у скандального премьера Украины Павла Лазаренко, работал в Кабмине Николая Азарова

Сразу три человека делят между собой поле правоохранительной деятельности и борьбы с коррупцией - Руслан Рябошапка дошел в Министерстве юстиции Украины до поста замминистра, но больше известен своей деятельность в различных государственных и общественных антикоррупционных структурах. О Галине Янченко, кроме того, что она стала после майдана депутатом Киевского горсовета, сказать практически нечего. Впрочем? Ее депутатская карьера закончилась в 2015 году, и теперь у нее есть шанс начать новую, но уже в другом качестве. Еще один куратор правоохоронцев - Денис Монастырский. Он известен тем, что был членом конкурсной комиссии в Госбюро расследований и являлся экспертом «Украинского института будущего», который многие эксперты связывают со скандальным депутатом Верховной Рады Антоном Геращенко.

Далеко не факт, что эти люди станут членами будущего правительства. Кто-то перейдет в будущий Кабинет министров из нынешнего. Определенные амбиции имеет и нынешний глава МВД Арсен Аваков. Вряд ли откажется от значимого поста, например, премьер-министра, Юлия Тимошенко. Единственный, кому заказан путь в будущий кабинет - Петр Порошенко.

Что же касается представленных «двадцати друзей» неОушена из команды Зеленского, то можно отметить, что практически никого из них ничего не связывает с Россией. Часть команды получила образование на Западе. И почти все из них, судя по предыдущей деятельности, смотрят с надеждой именно в ту сторону.

В общем и целом, можно сказать, что набор с бору по сосенке из того, что было под рукой, в какой-то степени отвечает подбору команды вымышленным президентом Голобородько, роль которого так успешно сыграл в сериале «Слуга народа» Владимир Зеленский. Вопрос в том, будет ли в реальности итог их деятельности таким же, как в кино. А вот это очень сомнительно.

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