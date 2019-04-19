Важнейшее из украинских искусств - это цирк-шапито

Когда некоторые мои знакомые и друзья с придыханием говорят и так же пишут в соцсетях о состоявшихся на киевском стадионе дебатах: мол, вот она какая настоящая политическая дискуссия, завидуй, зажатая в тисках тиранического тоталитарного режима, Россия! - я искренне удивляюсь. Чему завидовать-то?

Я тоже посмотрел на это странное действо, постоянно испытывая дежавю. Ведь я это уже где-то видел! Ну да, вспомнил: примерно так проходили представления в провинциальном цирке-шапито во времена моего детства. С теми же незатейливыми шуточками и кривляющимися на арене клоунами, деланные драки которых разнимал шпрехшталмейстер в засаленой ливрее. Разница только в том, что в цирке коверные лупили друг друга воздушными шариками, а здесь два персонажа в дорогих костюмах шпыняли друг друга словами, такими же пустыми, как содержание тех самых цирковых шариков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704292" frameborder="0"></iframe> Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов.

И ведь это шоу долгоносиков происходит в замечательном городе Киеве, некогда одном из главных центров науки и культуры всего Советского Союза. Городе прекрасной русской литературы, русскоязычных театров, замечательного балета. Университета наконец...

Как же я раньше любил приезжать сюда! Чтобы просто сидеть в кафешке на Крещатике и смотреть на самых красивых девушек, фланирующих мимо, - эту удивительную смесь южно-русских, украинских, польских, еврейских, греческих и бог весть еще каких кровей. Или затеряться в кривых переулках треугольника Михайловской, Софийской и Владимирской улиц, зависая в кавярнях, где кофе варят на раскаленном песке. Или бесцельно шататься по Подолу, спустившись на него через Андреевский спуск с его вернисажами - мимо карамельной Андреевской церкви, постояв у памятника Проне Прокоповне и Олегу Борисову-Голохвастову и заглянув попутно в окна дома Булгакова...

Но уже через полгода после майдана, приехав в Киев, я не узнал его. Куда делся этот прежде открытый, уютный и теплый город?! Немного ленивый и очень радушный. Такое впечатление, что Киев заполонили все городские сумасшедшие Украины, которые хватают тебя за рукав, требуют поговорить о политике, для чего тянут в постоянно действующий мемориал прямо за Крещатиком - с венками и фотографиями "небесной сотни". Селюки "с Захида", которые подались из своих хат до столицы ради красивой життя - дома-то все равно ни работы, ни грошей. Псевдобеженцы с Донбасса, прибывшие ради халявного пособия. Или другие характерные персонажи - хлопчики из Крыжополя и Шепетовки в ношеной натовской униформе с картонными коробками на шее и надписями "На АТО".

Киев, прежде веселый и беззаботный, помрачнел и насупился. Стал подчеркнуто прифронтовым с безумным даже по сравнению с российским телебаченьем. Нет, по-русски тут еще говорить можно, но уже приходится думать: а стоит ли в этой массе некиевлян с промытыми напрочь мозгами общаться на мове врага и москальского агрессора?

Уверен, на стадионе в большинстве были именно они - захватившие украинскую столицу приезжие. Это они громко хлопали любой глупости, изреченной своим кандидатом. Это они радосто делали селфи на фоне поспешно изготовленных фанерных и жестяных декораций. Малограмотные, жадные и по-хабальски нахрапистые незалежные и свидомые шариковы.

Сгорел в черном дыму покрышек прежний Киев вместе со своим майданом. Изнасилован прямо над Днепром ордами пришельцев-селюков с их незатейливыми запросами и такими же вкусами. И теперь политический цирк-шапито для него важнейшее из искусств...

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