«Мне хана»: Стало известно, как Трамп отреагировал на назначение Мюллера спецпрокурором по «российскому делу»

Американское следствие наконец-то представило доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. В нем говорится, что сговора между американским президентом или вообще гражданами США и российскими властями не было. Следователи подчеркнули, что команда Трампа сотрудничали с прокурорами и давали необходимые показания.

Но внимание общественности привлек другой момент. Как рассказал бывший глава администрации генпрокурора США Джоди Хант, Трамп, когда узнал, что именно Роберт Мюллер будет вести «российское дело», не сдержался и даже жестко выругался.

- О боже мой. Это ужасно. Это конец моего президентства. Мне ***, - сказал в тот момент Трамп.

После этого он обратился к занимавшему тогда пост генпрокурора США Джеффу Сешнсу.

- Джефф, как ты позволил этому случиться?!

Трамп считал, что генпрокурор должен был защищать президента. Так, по крайней мере, утверждает сам Сешнс.

В итоге Трамп задумался и добавил, что расследование Мюллера растянется на годы, и он ничего с ним не может поделать.

Расследование завершилось в марте этого года. Спецпрокурор Роберт Мюллер изучал факт сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Кремль и Белый дом отвергали все обвинения.

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