Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание

СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-18T12:47:03+03:00

Ранее Денис Чуприков уже говорил о том, что хотел бы передать руководству страны некие "идеи" по ее развитию

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Фигурант резонансного дела о хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, уроженец Крыма Денис Чуприков полностью признал свою вину и объяснил такой поступок желанием привлечь к себе внимание.

"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", - цитирует ТАСС обвиняемого в краже мужчину.

Напомним, что 27 января 32-летний житель Москвы похитил из галереи пейзаж под названием "Ай-Петри. Крым". Чуприков просто снял полотно со стены на глазах у множества свидетелей, вынул его из рамы и удалился. По "горячим" следам и вора, и картину удалось найти. К счастью, она не пострадала.

Сам похититель изначально отрицал свою причастность к преступлению, потом заявил, что не знает, почему так поступил, а в итоге признался в желании привлечь внимание. По словам Чуприкова, у него есть некие важные идеи для развития России, которые он хотел бы передать руководству страны, сообщает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688937" frameborder="0"></iframe> В Москве арестовали похитителя картины Куинджи.Денис Чуприков не стал общаться с журналистамиАлександр РОГОЗА

ИСТОЧНИК KP.RU