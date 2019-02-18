Похититель картины Куинджи объяснил свой поступок желанием привлечь внимание
Фигурант резонансного дела о хищении картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, уроженец Крыма Денис Чуприков полностью признал свою вину и объяснил такой поступок желанием привлечь к себе внимание.
"Свою вину осознал полностью, чистосердечно раскаиваюсь. В материалах я все рассказал следователю, хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил", - цитирует ТАСС обвиняемого в краже мужчину.
Напомним, что 27 января 32-летний житель Москвы похитил из галереи пейзаж под названием "Ай-Петри. Крым". Чуприков просто снял полотно со стены на глазах у множества свидетелей, вынул его из рамы и удалился. По "горячим" следам и вора, и картину удалось найти. К счастью, она не пострадала.
Сам похититель изначально отрицал свою причастность к преступлению, потом заявил, что не знает, почему так поступил, а в итоге признался в желании привлечь внимание. По словам Чуприкова, у него есть некие важные идеи для развития России, которые он хотел бы передать руководству страны, сообщает сайт kp.ru.
В Москве арестовали похитителя картины Куинджи.Денис Чуприков не стал общаться с журналистамиАлександр РОГОЗА
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кража картины Куинджи в Третьяковке»