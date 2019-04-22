2019-04-22T14:02:58+03:00
Общество

Аукционный дом "Литфонд" называет историю с похищением Левитана черным пиаром

Глава организации Сергей Бурмистров утверждает, что полотно никто не похищал
Сергей СЕЛЕДКИН
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В аукционном доме "Литфонд" случай с картиной Левитана назвали "скандалом, раздутым из ничего".В аукционном доме "Литфонд" случай с картиной Левитана назвали "скандалом, раздутым из ничего".Фото: Евгения ГУСЕВА
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Никакая картина Левитана не была ни у кого похищена, - отметил в интервью "КП" глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. - Мы считаем, что НИНЭ Третьякова решило попиариться за наш счет.

Ранее сайт КП писал о том, что несколько дней назад руководство Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова (не путать с Третьяковской галереей, не имеющей никакого отношения к организации) сообщило в полицию о краже картины "Летний пейзаж. Пашня" Левитана. Полотно было передано эксперту Людмиле Шариной под расписку, однако вместо того, чтобы проводить исследования, женщина собственноручно отдала полотно мошенникам.

Если коротко, то запутанная история выглядит так. Шарина передала картину перекупщику, который сдал полотно в ломбард на Арбате, и уже там картину приобрел известный коллекционер. Он-то и выставил полотно на аукционе "Литфонда", который прошел 13 апреля.

Объявление на сайте аукционного дома.

Объявление на сайте аукционного дома.

Похищенную картину с удивлением обнаружил на сайте аукционного дома один из сотрудников "Научно-исследовательской независимой экспертизы" (НИНЭ). По результатам торгов, небольшое полотно без подписи автора было продано за два миллиона шестьсот тысяч рублей.

Пикантность ситуации прибавляет то, что пока не обнаружены соответствующие документы на картину и у разжигателя скандала - НИНЭ имени Третьякова. Директор НИНЭ Александр Чвала пока не смог предоставить бумаги, подтверждающие право собственности.

"Скандалом, раздутым из ничего" назвал происходящее директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. , - На аукционах очень часто появляются непонятные люди и организации, которые предъявляют права на ту или иную вещь, но права необоснованные и их претензии ничем не заканчиваются, - отметил Бурмистров в интервью КП.

По словам директора аукционного дома, полотно абсолютно чистое по законодательству РФ, у картины есть один законный владелец, который заключил с Литфондом договор и подтвердил, что картина не находится под судом и принадлежит ему по праву собственности.

Директор аукционного дома называет происходящее попыткой очернить "Литфонд" и попиариться организации под называнием "НИНЭ имени Третьякова": "Теперь об этой организации все говорят, получили, что хотели".

По словам Бурмистрова, картина никуда не исчезла и в связи с произошедшим, передачу полотна новому владельцу приостановили до выяснения обстоятельств.

"Для нас все очень просто. Есть подлинный владелец, есть подлинная вещь. Если появляется человек, у которого есть основания утверждать, что это не так - он идет в суд и там свои основания предъявляет. Вопрос в том, почему эта история всплыла и почему в ней оказалось замешано имя нашего аукционного дома", - резюмировал Бурмистров.

По словам спикера, в настоящее время инцидент не исчерпан, ведется расследование, однако участником процесса аукционный дом не является.

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Сотрудники Экспертизы имени Третьякова заявили о краже картины Левитана

В столице - очередной «живописный» скандал. Украдена картина классика! По крайней мере, так заявляют сотрудники Научно-исследовательской экспертизы имени Третьякова. Заявление поступило в московскую полицию на днях: накануне картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» передали на исследование эксперту Людмиле Шариной. И вдруг выясняется, что полотно было выставлено на продажу через аукцион. И даже уже продано. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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