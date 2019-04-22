2019-04-22T14:05:07+03:00
Общество

Мошеннику, сдавшему Левитана в ломбард - ничего не будет

Владелец похищенной картины Александр Чвала рассказал подробности похищения
Сергей СЕЛЕДКИН
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Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова не имеет претензий к аукционному дому Литфонд.Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова не имеет претензий к аукционному дому Литфонд.
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Обозревателю "КП" удалось дозвониться директору НИНЭ имени Третьякова Александру Чвале и узнать подлинную историю похищения и обнаружения картины Левитана "Летний пейзаж. Пашня".

- Дело в том, что я действовал как частное лицо. Ни к какой организации я не имел отношения. Как частное лицо я просил картину реализовать и передал ее моей коллеге, а уже ее обаял мошенник, и она отдала ему картину без денег, просто так. Что делать, мужчины имеют воздействие на женщин.

- То есть, ваша коллега не обманывала вас, она хотела вам помочь.

- Да, просто продать хотела, сделать мне одолжение. Она абсолютно нормальный человек, просто пала жертвой обмана.

- Что происходило дальше?

- Он заложил картину в ломбард, причем, по цене значительно ниже реальной стоимости картины. Из ломбарда вовремя не выкупил и там ее купил один коллекционер.

- Вы имеете в виду ломбард на Арбате?

- Я не знаю, честно говоря, какой ломбард.

- Директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров уже сделал заявление о том, что вся эта акция была черным пиаром, чтобы очернить Литфонд.

- Абсолютно нет. "Литфонд" - очень хорошая, честная организация, мы с ними работаем. К "Литфонду" никаких претензий нет. Честно говоря, если бы не они, мы бы, возможно, не получили картину назад.

- Что вы имеете в виду?

- Коллекционер выкупил картину в ломбарде, принес в "Литфонд" на торги. Понятно, что "Литфонд" и понятия не имел, что картина похищена. На торгах полотно так и не было продано, потому что не достигло резерва и было возвращено владельцу. Другими словами, если бы не "Литфонд", то, возможно, мы бы не смогли вообще найти картину.

- Вам вернут Левитана?

- Да, мне Левитана вернут.

- А что будет с мошенником, которому доверилась ваша знакомая?

- Если он вернет деньги, то и ему ничего не будет.

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Никакая картина Левитана не была ни у кого похищена, - отметил в интервью "КП" глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. - Мы считаем, что НИНЭ Третьякова решило попиариться за наш счет (подробности)

Сотрудники Экспертизы имени Третьякова заявили о краже картины Левитана

В столице - очередной «живописный» скандал. Украдена картина классика! По крайней мере, так заявляют сотрудники Научно-исследовательской экспертизы имени Третьякова. Заявление поступило в московскую полицию на днях: накануне картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» передали на исследование эксперту Людмиле Шариной. И вдруг выясняется, что полотно было выставлено на продажу через аукцион. И даже уже продано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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