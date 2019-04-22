2019-04-22T14:54:59+03:00
Звезды

Дочь Осина лежит под капельницей в больнице

17-летнюю дочь ныне покойного певца госпитализировали в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Евгений Осин в студии "Первого канала".Певец Евгений Осин в студии "Первого канала".
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Дочь Евгения Осина попала в одну из столичных клиник. Агния Осина пожаловалась на высокую температуру и сильную усталость.

17-летняя дочь скончавшегося певца находится в Морозовской больнице. Агния Осина оказалась на больничной койке с диагнозом тонзиллит.

"Меньше чем за сутки я в полной мере прочувствовала, какого это, быть амебой. А фраза «пройдите в процедурную» стала уже родной. Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, однако за минувшую ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять", - призналась наследница Евгения Осина.

По словам девушки, она не выходит на связь, так как ей плохо. "Тяжко держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая, ибо сил в левой уже нет. Аллергия, тонзиллит, температура 38...", - добавила Агния.

milaslavaamilaslavaa
Меньше чем за сутки я в полной мере прочувствовала, какого это, быть амебой...
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Поклонники сразу же начали желать Агнии скорейшего выздоровления. Пока неизвестно, как долго 17-летняя певица пробудет под наблюдением врачей.

Последние несколько месяцев были очень сложными для дочери Евгения Осина. После смерти отца она долго не могла прийти в себя. Девушка скучала по звездному отцу, а потом решила продолжить его дело, став певицей.

"Нервы, стресс, снова куча истерик, аллергия. Маленькими шажками к большой цели, начинаю духовную и физическую работу над собой. Пора избавляться от диких загонов и перестать принимать некоторые ситуации близко к сердцу", - делилась с подписчиками Осина.

milaslavaamilaslavaa
Кто меня знает, в курсе, что я не фанат селфи
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После смерти отца Агния стала выступать под псевдонимом Миласлава на творческих вечерах. Постепенно ее армия поклонников стала увеличиваться. Агнию волнует сохранение памяти о любимом папе, о котором она до сих пор думает каждый день.

Как писал сайт rp.ru, Евгений Осин скончался в своей квартире. Певец в последние годы злоупотреблял алкоголем. Он пробовал избавиться от пагубной привычки. Для этих целей даже ездил на лечение в реабилитационный центр в Таиланд, однако все равно срывался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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