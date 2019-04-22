Стоит ли туристам лететь на Шри-Ланку после серии пасхальных терактов

Трагические новости со Шри-Ланки, конечно, волнуют не только туристов. Но всё же: остров курортный, впереди майские праздники. Шри-Ланка с точки зрения популярности у российских туристов далеко не Турция и не Египет: в прошлом году там побывали 64 тысячи наших путешественников. Прилетают прямыми рейсами “Аэрофлота”, чартерами, которые организуют туроператоры, а также стыковочными рейсами через Дубай, Доху и другие аэропорты.

Сейчас на острове уже низкий сезон - начинается время дождей. Чартеры из России летали лишь до конца марта. Так что билеты в Коломбо на ближайшие дни и недели есть не у такого уж большого числа россиян. Точной цифры эксперты не называют, так как многие путешественники организуют поездки сами - скорее всего, примерно 2 тысячи человек собирались лететь на Шри-Ланку в апреле-мае.

Отменять ли поездку, разумеется, каждый решит сам. Посольство России на острове рекомендует тщательно взвешивать решение: «Ситуация в аэропорту Коломбо контролируются правоохранительными органами, введены усиленные меры безопасности. Рекомендуем российским туристам воздержаться от посещения Коломбо. Несмотря на то, что в курортной зоне терактов не произошло, советуем тщательно взвешивать решение о поездке в Шри-Ланку».

Телефон горячей линии российского Посольства в Коломбо на случай кризисной ситуации: (9477) 2891734.

Взрывы в христианских храмах и отелях Шри-Ланки унесли свыше трех сотен жизней.Фото: REUTERS

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПОЕЗДКИ

МИД РФ не выпускал официальных рекомендаций воздержаться от визитов на остров после терактов. Это значит, нет оснований требовать полного возврата стоимости тура, если покупали путёвку.

В случае с авиабилетами всё зависит от тарифа - чаще всего отпускники покупают самые дешевые, невозвратные. Так что и тут отмена путешествия чревата финансовыми потерями. Самолёты в Коломбо летают, аэропорт работает без перебоев.

Отель - опять же в соответствии с условиями бронирования. Но даже если они не предусматривают возврата денег, можно списаться с владельцами - есть шанс, что пойдут навстречу, понимая, что отпускникам сейчас может быть страшно.

В понедельник у туроператоров, занимающихся отдыхом на Шри-Ланке, затишье. Аннуляций уже забронированных туров нет. Но и желающих купить тур тоже - что, в общем, логично.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА КУРОРТАХ

Все взрывы произошли в Коломбо и ещё двух городах, куда наши туристы практически не ездят. В Коломбо прилетают, и обычно прямо из аэропорта отправляются на пляжные курорты. Либо посещают его в рамках однодневных экскурсий.

Баттикалоа - вообще не туристическое место. Негомбо - да, курорт, расположенный рядом с Коломбо. Но у россиян он спросом не пользуются, объясняют в Ассоциации туроператоров России. Наши выбирают отели на юго-западном побережье: Хиккадува, Бентота и другие.

И Ростуризм, и принимающие местные компании рекомендуют отдыхающим, которые находятся на Шри-Ланке сейчас, не покидать территории отелей и курортов. Там усилены меры безопасности.

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Среди погибших не менее 35 иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании. О пострадавших россиянах не сообщается (подробности)