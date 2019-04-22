Число жертв взрывов на Шри-Ланке продолжает расти: погибли 290 человек
Число жертв терактов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек, также сообщается о порядка 500 пострадавших.
Среди погибших не менее 35 иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании. О пострадавших россиянах не сообщается.
Между тем, школы и университеты страны все еще остаются закрытыми. Плановые государственные экзамены перенесены на более поздний срок, передает телеканал News 1st.
Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть раздались практически одновременно в трёх пятизвёздочных отелях Коломбо и трёх католических храмах, где в тот момент проходили пасхальные службы. Седьмой прогремел несколько позже в Дехивале, а восьмой произошел в жилом комплексе пригорода столицы. Еще одну бомбу специалисты нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.
Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту полиция задержала 24 подозреваемых. В том числе водителя грузовика, который мог использоваться при организации терактов. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившемся.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU