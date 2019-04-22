Число жертв взрывов на Шри-Ланке продолжает расти: погибли 290 человек

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-22T09:55:46+03:00

Три взрыва прогремели в католических церквях во время пасхальной службы Фото: REUTERS

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Число жертв терактов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек, также сообщается о порядка 500 пострадавших.

Среди погибших не менее 35 иностранцев, в том числе граждане Дании, Японии, США, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, Китая, Нидерландов, Турции и Великобритании. О пострадавших россиянах не сообщается.

Между тем, школы и университеты страны все еще остаются закрытыми. Плановые государственные экзамены перенесены на более поздний срок, передает телеканал News 1st.

Напомним, что в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке прогремели сразу восемь взрывов. Первые шесть раздались практически одновременно в трёх пятизвёздочных отелях Коломбо и трёх католических храмах, где в тот момент проходили пасхальные службы. Седьмой прогремел несколько позже в Дехивале, а восьмой произошел в жилом комплексе пригорода столицы. Еще одну бомбу специалисты нашли и обезвредили недалеко от международного аэропорта Бандаранаике.

Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту полиция задержала 24 подозреваемых. В том числе водителя грузовика, который мог использоваться при организации терактов. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившемся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU