Как ведут себя актеры в политике

- Может ли актер, с его особенной психологией, стать полноценным лидером страны?

- Зеленский играет роль, и делает это с выгодой для себя - такие люди для современной политики настоящая находка. Сегодня политик на Украине должен делать хорошую мину при плохой игре. Плюс - ораторское мастерство, умение лицемерить, скрывать свои подлинные чувства… Это качества Зеленскому очень нужны.

- Но какие минусы?

- Главная проблема — низкие знания в геополитике, экономике… Впрочем, сегодня сам шоу-бизнес — уже отрасль экономики, и ничто не мешает найти хороших советников, создать хорошую команду, каждый участник которой разбирается в своей области.

- Но достаточно ли для этого рационален актер?

- Это зависит от других характеристик Зеленского. Нельзя сказать, что актер из-за своей профессии, заведомо иррационален и не способен адекватно учитывать реальность. Артисты, которые многого добились, кстати, очень рациональны ( впрочем за исключением тех, кому просто с менеджером повезло).

- Совместимы ли психологически Путин и Зеленский?

- Психологическая совместимость достаточно высокая. Наш президент человек тоже с юмором, прекрасный оратор. Он умеет скрывать свои чувства и вводить противника в заблуждение. Думаю, у них будет хороший пинг-понг, если, конечно, Путин согласится опуститься на уровень ниже. Потому что безусловно опыта и политического веса у нашего президента больше.

- Разведчик ведь тоже актер.

- Безусловно. Путин и Зеленский в отличие, кстати, от Порошенко, экспансивны, и делают свое дело с душой.

- В мире наблюдается запрос на экстравагантных политиков — Трамп, Пашинян, партия комика Грилло победила на итальянских выборах..

- На Западе политика — это шоу, люди идут на выборы, праймериз, митинги, чтобы поразвлекаться, внести светлую нотку в свою жизнь. Там режиссеры могут одинаково эффективно помочь раскрутиться и поп-звездам, и политикам. И если вы дарите людям интересные переживания, то такой типаж как Трамп или Жириновский для нынешней политике идеален.

- В России есть потребность в таких политиках, как актер Зеленский?

- У нас существует знаменитый глубинный народ, наученный тысячелетней историей — мы знаем каким должен быть лидер страны. В России, в отличие от Запада, государство — это прежде всего Государь.