Миллиардер и владелец ASOS потерял во время терактов на Шри-Ланке троих детей

46-летний Андерс Холч Повлсен - самый богатый человек в Дании и самый большой землевладелец в Шотландии - приехал на Шри-Ланку всей семьей. Отдохнуть на католическую Пасху. Вместе с 40-летней супругой Анной Сторм Педерсен они растили четверых детей: Альму, Астрид, Агнес и Альфреда. Их возраст зарубежные СМИ не сообщают.

За несколько дней до трагедии Альма выложила в Instagram фото сестер и маленького брата возле бассейна под пальмами. «Три маленьких медвежонка», - подписала она снимок. Теперь под ним поток соболезнований.

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Представитель бизнесмена подтвердил факт гибели троих детей, не говоря, кто именно остался в живых: «Мы больше не будем давать комментарии и просим уважать частную жизнь семьи в такой момент». Где именно их настигли смертники, тоже неизвестно.

Бизнес-империю Повлсена начал строить его отец в 1975 году, с одного магазина Bestseller. В 28 лет к делу подключился сын, а к 40 годам уже стал долларовым миллиардером. У компании более 2,7 тысячи торговых точек в 70 странах и оборотом свыше 3 миллиардов долларов. На него работают 15000 человек, он владеет, в частности, брендами Jack & Jones, Vero Moda, является крупнейшим акционером (около 30% акций) онлайн-ритейлера одежды ASOS и немецкого интернет-магазина Zalando. Кстати, скромное платьице Юлии Скрипаль, когда она единственный раз предстала под камерами после отравления в Солсбери, было именно из ASOS.

Теперь состояние Повлсена насчитывает порядка 7 миллиардов долларов. Он владеет 11 имениями в Шотландии и замком на территории площадью 221000 акров. Это больше, чем у принца Уэльского Чарльза (у того «всего» 130000). Его будущая жена Анна Сторм Педерсен пришла работать в его компанию, и у них закрутился служебный роман. Жили они преимущественно в своем поместье в Аарусе (Дания), а их дети учились в государственных школах.

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