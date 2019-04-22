Со вчерашнего вечера слышу чуть не каждые пять минут, что Зеленский смог объединить Украину. Мол, во всех регионах страны, за исключением Львовской области, большинство избирателей, от простого до подавляющего, проголосовало за Зе и против Порошенко. Это правильно. Для нынешней Украины, без Донбасса и Крыма, это действительно так и обстоит. Но есть один нюанс.

Все говорят, что это было не соревнование различных программ, не битва конкурентов, а выражение протеста. Что Порошенко вызывает ненависть. Соотношение голосов не 50 на 45. Не 60 на 35. Почти 75 на 23. Это означает, что три четверти активных граждан Украины испытывают к главе своего государства ненависть, презрение, отвращение и другие негативные эмоции. Не просто к какому-то человеку. А к президенту - символу государственной власти.

Воскресное голосование на Украине – это отношение к нынешней государственной власти и, получается, к самому теперешнему украинскому государству. Ненависть, отвращение, неприятие. Не гордость, не сочувствие, не солидарность с ним. Апофеоз ненависти вырвался наружу в минувшее воскресенье.

Воскресное голосование – это желание построить совсем другое государство. Хорошее для украинцев. Но это невозможно осуществить, если не менять всю государственную политику. Не проводить какие-то косметические изменения с намеком на реформы, а менять все. Чего команда Зеленского, которой выдан очередной кредит доверия от населения, делать, судя по заявлениям их лидера, совсем не намерена.

И это вызывает, наверное, самый главный вопрос: какова вероятность выживания государства Украина? Безотносительно к экономической и финансовой ситуации, развитию инфраструктуры и т.д. В первооснове, что называется. Много ли у такого государства, которое ненавидит населяющий его народ, шансов на выживание?

Могу, конечно, преувеличивать или ошибаться, но, по-моему, вопрос совершенно риторический.

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