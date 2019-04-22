И невъездные станут въездными: пока Порошенко воздравлял Зеленского с победой, Саакашвили покупал билет на Украину

Теперь уже избранный лидер Украины Владимир Александрович Зеленский начиная с вечера воскресенья 21 апреля принимает поздравления. В интернете, лично и по официальным почте — по всем каналам, которые только могут быть.

Одним из первых поздравил Зеленского Петр Порошенко. Он лично позвонил ему и, признав свое поражение, пожелал удачи. «Он сказал, что я могу рассчитывать на его поддержку в любое время», - пересказал диалог с еще действующим президентом Украины Владимир Зеленский.

Следил за предвыборной гонкой и очень рад победе Зеленого и Виктор Янукович. Он даже написал письмо в избирательный штаб Владимира. В нем он обвинил во всех бедах Украины Петра Порошенко, а Зеленского поздравил с победой, пожелал здоровья. «Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор. Украинцы доверились Вам и надеются на то, что Вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их», - написал Янукович.

Однако, в штабе нового украинского лидера заявили, что обойдутся без этих поздравлений.

Медведев в соцсетях, Трамп по телефону

Официальных поздравлений из Кремля пока еще не поступало. Но на свой страничке в соцсети премьер-министр Дмитрий Медведев уже написал пост по этому поводу: «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть». И пожелал Зеленскому здравомыслия.

Дмитрий Медведев прокомментировал результаты президентских выборов на Украине

Вчера вечером по инициативе Вашингтона состоялся разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. О чем именно они общались, не афишируется.

А еще в воскресенье уже поздно вечером был звонок и из Парижа от лидера Франции Эммануэля Макрона. После этого Владимир Зеленский написал у себя в Facebook: «Я искренне благодарю президента Французской Республики Эммануэля Макрона за поздравления и поддержку». Напомним, что совсем недавно 12 апреля французский президент принимал Зеленского у себя в Енисейском дворце.

Канцлер Германии Ангела Меркель передала через свою пресс-службу, что была бы очень рада в скором времени принять Зеленского в Берлине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил про братские связи и что «Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», - цитирует поздравление лидера пресс-служба.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке. Официальные сообщения пришли от президента Польши Анджея Дуда, королевы Швеции Маргот Вальстрём, президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Канады ДжастинТрюдо, Министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта и многих-многих других официальных лиц.

Радуется за Зеленского весь российский шоубиз

Начиная со вчерашнего вечера поспешили поздравить Владимира многие отечественные селебрити. Шоу-мен Андрей Малахов надел майку с цифрой 73 — именно столько процентов голосов набрал Зеленский и пять раз поднял штангу весом 73 килограмма.

36-летняя уроженка Киева Светлана Лобода написала: «Шикарный поворот! Владимир, мы в вас верим #дабудетмир».

Актриса Ирина Горбачева, которая родом из Мариуполя тоже рассыпалась комплиментами: «У меня слезы! Я горжусь тобой и что ты, Украина, моя родина, выбрала человека, а не политика. Не в обиду тем политикам, кто до сих пор сохранил сердце живым, но таких единицы. И вот… Человек! Человек, которому хочешь верить, сердцем болеешь и плачешь! Жизнь нам всё потом расскажет, но сегодня я романтик, и сегодня в моей душе появилась надежда! Украина! Люди! Сколько бы раз я ни приезжала, я всегда думаю об одном: «Даже если меня не пустят, мою Украину у меня никто не сможет отнять! Свободную! Честную! Готовую идти и верить!“ Владимир, в которого верю!» — написала звезда фильма «Аритмия».»

Николай Басков, тоже вдруг вспомнил про то, что вообще-то он заслуженный артист Украины: «Поздравляю будущего президента Украины с победой! Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками»

Дима Билан, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов , Регина Тодоренко и многие-многие другие написали свои поздравления, пожелания и нравоучения. Отличились даже Николай Пореченков и Иван Охлобыстин. Они сняли целую миниатюру странного содержания, которую уже в штыки восприняли на Украине. На кадрах они чокаются пластиками стаканчиками и говорят, что «Если он выиграет, то будет нам должен».

Радуется за Зеленского весь российский шоубизФото: REUTERS

И невыездные станут въездными: «Уже вылетам»

Многие личности, въезд на Украину для которых закрыт, тоже поспешили поздравить Владимира Зеленского с победой. И тут же высказали надежды, что теперь-то они смогут приехать в Киев.

Самым первым, не успели еще озвучить результаты экзитполов, заявил что уже купил билет на Украину Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области тут же напрямую обратился к главе СБУ и руководителю Госпогранслужбы. Причем публично, на своей страничке в соцсети и на украинском языке.

«Как вам хорошо известно, 12 февраля 2018 года меня, гражданина Украины, выкрала в Киеве группа неизвестных лиц и в нарушении всех законных процедур я был насильно посажен в самолет и отправлен в Польшу... Я тесно связан с Украиной своей жизнью и своей деятельностью...Был активным участником первого и второго Майдана... Мне очень близка Украина и украинцы, и естественно я не могу оставаться в стороне, когда решается судьба этой замечательной страны и ее народа... Так же вам известно, что против меня были выдвинуты лживые обвинения...В связи с вышеизложенным и тем, что политическая ситуация в стране изменилась, обращаюсь к вам с призывом отменить запрет на мой въезд в страну, предоставив мне возможность вернуться домой в Киев».

Никакого официального или неофициального ответа Саакашвили пока не получил.

Следом видеообращение записала Лолита Милявская. «Ну все! Всем нам артистам и деятелям культуры теперь дорога на Украину открыта. Потому что мы снимались в проектах Зеленского, были с ним на одной сцене. Ну, чего греха таить, мы конечно все рассчитывает на свой маленький кусочек пирожка», - сказала она. А потом добавила уже серьезно, что желает своей стране положительных изменений, а Зеленскому не сдавать свои позиции. И еще, что: «Мне немного жаль, что мы потеряли такого классного комика». В комментариях под видео Милявской писали многие коллеги по цеху. В том числе и Игорь Николаев: «Лола! Если бы было всё так просто... как же я кайфую от тебя - ты такая смелая, и это, правда, твоя Родина! Поэтому ты имеешь право на любой текст и любые эмоции! А я изо всех сил желаю мира и взаимопонимания между нашими странами! Лишь бы был мир! А работа, концерты и корпоративы - это всё приложится и никуда от нас не убежит!».

Многие верят в Зеленского и его обещанияФото: REUTERS

А вот его экс-супруга Наташа Королева, которой с 2016 года въезд на Родину закрыт тут же сообщила в СМИ, что знает Владимира Зеленского лично. И что он показался ей очень порядочным человеком. После, в подтверждение своих слов повесила в инстаграме видеозапись со съемок «Вечернего Киева», на котором Владимир поправляет ей платье. И написала: «Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах !!! Шо сказать , молодец сделал всех красиво!!! ». Певица также подчеркнула, что из-за политики ее «запрещают и закрывают» на Украине. А сейчас она верит в то, что ситуация изменится.

Многие верят в Зеленского и его обещания. Вся многомиллионная Украина, отдавшая ему свои голоса. Что будет дальше покажет время.

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