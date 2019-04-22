2019-04-23T00:01:15+03:00
Звезды

Рыжий из "Иванушек" разъехался с женой

Андрей Григорьев-Апполонов сделал официальное заявление
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал семейный кризисАндрей Григорьев-Апполонов прокомментировал семейный кризисФото: Евгения ГУСЕВА
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Андрей Григорьев-Аппполонов и его супруга Марина Банкова разъехались.Пока супруги не собираются разводиться. В решении семейных дел звездная пара руководствуется прежде всего интересами двоих сыновей.

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал семейный кризис. Солист группы "Иванушки International" заявил, что они с женой решили пожить отдельно.

"Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я»", - написал в блоге Андрей Григорьев-Апполонов.

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Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях
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При этом он заверил, что разводиться они не планируют. "Наши дети будут безостановочно окружены заботой и любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья - моя жизнь!", - добавил 48-летний артист.

Напомним, что Андрей познакомился с Мариной, когда ей было всего 17 лет. 14-летняя разница в возрасте не смущала влюбленных. Григорьев-Апполонов признавался, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда. У пары есть двое сыновей: 15-летний Иван и 11-летний Артемий.

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34-летняя жена солиста группы "Иванушки International" встречается с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым
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Ранее появилась информация, что 34-летняя жена музыканта встречается с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым. Первые слухи о любовнике Марины появились в ноябре 2018 года. Сам певец эти сообщения опровергал.

Меж тем, знакомые пары утверждали, что Банкова и Зубков не пытаются скрывать свои чувства. Якобы жена Григорьева-Апполонова уже успела познакомить избранника с детьми и переехала к нему в подмосковный коттедж. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у Марины семьи.

К слову, первая жена певца оставила исполнителя ради баскетболиста. Мария Лопатова сейчас счастлива с Андреем Кириленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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